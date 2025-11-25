Afganistán acusa a Pakistán de bombardear su territorio y de matar al menos a 10 civiles

Kabul, 25 nov (EFE).- El Gobierno de facto afgano acusó este martes a Pakistán de llevar a cabo una serie de ataques aéreos anoche en el este de Afganistán y afirmó que los bombardeos causaron la muerte de al menos 10 civiles, nueve de ellos niños, y dejaron varios heridos.

«Anoche, alrededor de las 12, en el distrito de Gorbuz de la provincia de Khost, en la zona de Mughalgai, las fuerzas invasoras paquistaníes bombardearon la casa de un residente civil local», dijo en un comunicado emitido en la madrugada del martes el portavoz del Gobierno talibán Zabihullah Mujahid.

El vocero de los fundamentalistas dijo que, como resultado de los bombardeos murieron nueve niños, cinco varones y cuatro niñas, y una mujer. EFE

