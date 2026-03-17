Afganistán acusa a Pakistán de haber matado a 400 personas en centro médico de Kabul

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Afganistán acusó este martes a Pakistán de haber matado a unas 400 personas en un centro médico para drogadictos devastado la noche anterior por un ataque a Kabul.

Pakistán bombardeó la capital afgana el lunes por la noche. Afirma haber golpeado «objetivos militares y terroristas».

Los dos países llevan meses en conflicto. Pakistán afirma que su vecino alberga a combatientes del movimiento de los talibanes paquistaníes (TTP) que han reivindicado ataques mortales en su territorio. Las autoridades afganas lo niegan.

«El balance no es definitivo; las operaciones de búsqueda continúan pero tenemos unos 400 muertos y más de 200 heridos», declaró el portavoz del ministerio de Salud afgano Sharafat Zaman.

El portavoz adjunto del gobierno, Hamdullah Fitrat, también dio cuenta de 400 muertos.

Periodistas de AFP vieron por la noche al menos una treintena de cadáveres y decenas de heridos en este centro médico.

Dejan Panic, director en Afganistán del hospital de la oenegé italiana Emergency, donde están siendo tratados algunos heridos, teme que el saldo aumente porque el centro acogía «a muchos pacientes» que sufrían de adicción.

El portavoz del ministerio del Interior, Abdul Mateen Qani, afirmó que «es imposible identificar algunos cuerpos» y prevé funerales nacionales colectivos para las víctimas.

– «Busco a mi hermano» –

El martes por la mañana más de un centenar de personas intentaban desesperadamente tener noticias de sus familiares en este hospital que, según fuentes médicas, acogía entre 2.000 y 3.000 toxicómanos.

«Estoy aquí desde anoche. Busco a mi hermano pero no lo encuentro. ¿Qué puedo hacer?», declaró llorando Habibullah Kabulbai, de 55 años.

Su hermano menor, Nawroz, ingresó hace cinco días.

«Estamos desamparados, esto no me pasa solo a mí, sino a todo Afganistán», añade, rodeado de otras familias en busca de respuestas.

Las operaciones para encontrar cuerpos y posibles supervivientes continúan, según un equipo de la AFP en el lugar.

En uno de los edificios de este centro, el techo se ha derrumbado.

Azmat Ali Momand, un médico de 30 años, resultó herido.

– «El techo me cayó encima» –

«Había terminado de examinar a los pacientes y me había ido a hacer las abluciones (antes de la oración) cuando se oyó la explosión» y entonces «el techo me cayó encima», contó a AFP.

El martes se veían restos humanos entre las ruinas ennegrecidas por el incendio que siguió al ataque.

Los bombardeos paquistaníes tuvieron lugar el lunes en torno a las 16H30 GMT, provocando el pánico entre muchos habitantes.

«He oído un caza volar sobre nosotros. Unidades militares cercanas dispararon contra el avión. Soltó bombas y se declaró un incendio», explicó a AFP uno de los guardias del centro médico, Omid Stanikzai.

Islamabad afirmó que sus fuerzas hacen lo posible para que «no haya daños colaterales».

Después de una escalada en octubre que causó decenas de muertos, los enfrentamientos entre ambos países se habían calmado pero se reanudaron con intensidad el 26 de febrero después de una ola de ataques pakistaníes.

Islamabad habló de «guerra abierta» el 27 de febrero y ese mismo día atacó Kabul.

Según la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA), 75 civiles afganos murieron entre el 26 de febrero y el 13 de marzo y más de 115.000 familias se han visto desplazadas en las provincias del este y del sur.

Pakistán también ha informado de víctimas mortales entre la población civil.

«Los esfuerzos diplomáticos de los últimos meses han fracasado y los países del Golfo están ahora ocupados con su propia guerra», afirma Michael Kugelman, experto del centro de estudios Atlantic Council International Affairs, quien no vislumbra un final del conflicto a corto plazo.

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) advirtió esta semana que una «inestabilidad persistente (empujaría) a millones de personas a sufrir aún más el hambre» en Afganistán.

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