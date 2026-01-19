Afganistán afirma querer ayudar a «todos los niños y madres malnutridos»

El ministerio de Salud de Afganistán anunció este sábado que su objetivo inmediato es «ayudar a todos los niños y madres desnutridos», en momentos en que aumenta la preocupación por la magnitud de la desnutrición en ese país.

Afganistán «cuenta actualmente con alrededor de tres millones de niños y madres que sufren desnutrición», informó.

«Aproximadamente 1,3 millones de niños están moderadamente desnutridos, 700.000 sufren desnutrición aguda y 900.000 madres padecen desnutrición de moderada a severa», dijo a AFP un portavoz del ministerio de Salud, Sharafat Zaman.

El ministerio del gobierno talibán afirmó que el número de estructuras destinadas a ayudar a las personas que sufren desnutrición había aumentado, pasando de «800 a 3.200».

«Nuestro objetivo es alcanzar a todos los pacientes» y «ayudar a todas las mujeres y todos los niños desnutridos», aseguró.

«Necesitamos distribuir medicamentos, alimentos y asistencia con la ayuda de organizaciones internacionales», añadió el portavoz.

Sin embargo, de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Clasificación Integrada de las Fases de Seguridad Alimentaria (CIF), el número de personas que necesitan ayuda en Afganistán es más elevado.

Casi cuatro millones de niños necesitarán tratamiento por desnutrición, según informaron en diciembre el Programa Mundial de Alimentos y la Clasificación Integrada de la Fase de Seguridad Alimentaria (CPI), un organismo mandatado por las Naciones Unidas.

«En los próximos doce meses, cerca de cinco millones de niños y mujeres se enfrentarán a alguna forma de desnutrición que pone en peligro sus vidas», precisó esta semana a la AFP el director del PMA para Afganistán, John Aylieff.

El PMA hizo recientemente un llamado urgente a los donantes internacionales porque está muy lejos de contar con los 390 millones de dólares necesarios para sus programas de nutrición esenciales en Afganistán durante el primer semestre de 2026.

