Afganistán anuncia la liberación de un estadounidense detenido

Las autoridades talibanas de Afganistán anunciaron este domingo la liberación de un ciudadano estadounidense, una semana después de haber hecho lo propio con una pareja de británicos.

«El Emirato islámico de Afganistán liberó a un ciudadano estadounidense llamado Amir Amiri», anunció en X el Ministerio afgano de Relaciones Exteriores. 

Según la cancillería, el individuo fue entregado a Adam Boehler, enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump para temas de rehenes. 

Boehler había viajado a Kabul a principios de mes para negociar un intercambio de prisioneros. 

Con esta decisión, se pretende mostrar que las autoridades talibanas «no se sirven de las cuestiones relativas con ciudadanos con fines políticos y que se pueden encontrar soluciones por la vía diplomática», indicó el Ministerio.

No se sabe mucho sobre Amir Amiri, de cuyo arresto se filtró muy poco.

Las autoridades talibanas dieron las gracias a Catar, que habría intervenido como mediador. 

El 20 de septiembre, Peter Reynolds, de 80 años, y su esposa Barbie, de 76, fueron liberados por Afganistán tras ocho meses de detención. En ese caso también medió Doha. 

qd-jma/hba/jvb/mb

