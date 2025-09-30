Afganistán cumple 20 horas de apagón masivo entre el silencio absoluto del régimen talibán

3 minutos

Nueva Delhi/Kabul, 30 sep (EFE).- Los talibanes mantienen el silencio oficial casi 24 horas después de que Afganistán quedara incomunicado por un apagón nacional de internet y comunicaciones telefónicas, en un aislamiento generalizado que ha dejado sin conexión a más de 43 millones de personas.

El silencio del gobierno se extiende incluso a las redes sociales, su principal herramienta de propaganda. El principal portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, cuya cuenta en X (@Zabehulah_M33) es una de las voces oficiales del régimen, no ha publicado ningún mensaje en las últimas 23 horas.

La interrupción comenzó el lunes a las 17.00 hora local, según reportan medios locales, cuando los servicios de fibra óptica fueron cortados y, posteriormente, las redes móviles degradadas, impidiendo el acceso a internet en todo el país.

El principal medio local, TOLOnews, ha recogido testimonios de ciudadanos en Kabul que denuncian cómo el apagón ha bloqueado por completo su trabajo y sus actividades diarias.

Durante el apagón, medios afganos destacados como ‘Amu TV’ han empezado a difundir comunicaciones limitadas en sus perfiles de redes sociales, denunciando que las agencias internacionales han perdido contacto con sus oficinas en Kabul.

«La conectividad a Internet en Afganistán se mantuvo estancada alrededor del 1%», dijo ‘NetBlocks’, una organización internacional de monitoreo del acceso a Internet.

El apagón sucede semanas después de que los talibanes prohibieran el acceso a internet por fibra óptica en el norte del país, con el argumento de prevenir «actividades inmorales», limitando directamente la infraestructura de red en el país por primera vez.

En varias ocasiones, las autoridades del régimen han expresado su preocupación por la circulación de pornografía en línea y otros contenidos que consideran contrarios a su interpretación de la sharía, lo que ha servido como justificación para imponer restricciones digitales.

«Se establecerá un sistema alternativo dentro del país para las necesidades esenciales», declaró entonces el gobernador de la provincia norteña de Balj, Haji Zaid, sin aclarar las especificaciones de la medida.

Organizaciones afganas en el exilio han señalado directamente a los talibanes como responsables del corte, entre ellos, Afghan Women Activists Coordinating Body (AWACB) que denunció la desconexión ha sido «deliberada por los talibanes» y que aísla «a toda una nación del mundo y silencia las voces civiles».

El organismo instó a la comunidad internacional a presionar para restablecer el acceso a las comunicaciones, al considerar el apagón no solo como censura, sino como «un ataque a la vida, la dignidad y la supervivencia». EFE

