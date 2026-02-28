Afganistán denuncia muerte de civiles por bombardeos de Pakistán

Afganistán acusó a Pakistán de matar a civiles en el distrito rural de Kandahar este sábado, en medio de enfrentamientos entre estos dos países vecinos del sur de Asia.

Varios meses de enfrentamientos fronterizos derivaron el pasado jueves en una escalada bélica, cuando Afganistán lanzó una ofensiva a lo largo de la frontera, que las fuerzas pakistaníes respondieron en tierra y desde el aire.

Según las autoridades afganas, la ofensiva se decidió en respuesta a unos bombardeos aéreos que mataron a civiles y que, según Pakistán, apuntaban contra grupos milicianos que atacan su territorio y que cuentan con el apoyo del gobierno talibán afgano.

Islamabad acusa a Kabul de no hacer lo suficiente para reprimir a grupos de milicianos que llevan a cabo ataques en Pakistán, algo que el gobierno afgano rechaza.

Muchos atentados cometidos en Pakistán han sido reivindicados por el grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), que ha incrementado su acción en Pakistán desde 2021, cuando los talibanes regresaron al poder en Afganistán.

Este sábado, un periodista de la AFP oyó el sobrevuelo de un avión en Jalalabad, en el este de Afganistán, seguido del sonido de dos fuertes explosiones procedentes del aeropuerto de la ciudad.

Las fuerzas de seguridad afganas afirmaron que derribaron un avión de combate pakistaní y que capturaron a su piloto. Islamabad tachó esa información de «totalmente falsa».

El Ministerio de Defensa afgano también ha revindicado ataques aéreos en territorio pakistaní durante los últimos dos días, que según expertos podrían haber sido con drones.

En Kandahar, en el sur de Afganistán, varios obreros de la construcción afirmaron que fueron alcanzados por dos bombardeos aéreos que, según el encargado de las obras, mataron a tres personas.

«Todo se puso oscuro», dijo Enamullah, un joven de 20 años que no dio su apellido. «Yo solo vine de Kabul para ganarme un trozo de pan», agregó.

Pakistán admitió que bombardeó varias ciudades la víspera, entre ellas Kabul y Kandahar, donde vive el líder supremo de Afganistán. Sin embargo, Islamabad no hizo comentarios sobre las muertes de civiles.

Además de los muertos en Kandahar, el viceportavoz del gobierno afgano, Hamdullah Fitrat, indicó que los bombardeos pakistaníes mataron a 30 civiles en las provincias de Jost, Kunar y Paktika, en el este del país, desde el jueves.

Sin embargo, los balances comunicados por ambos bandos son difíciles de verificar de forma independiente.

– Diplomacia fallida –

Hasta ahora, los esfuerzos diplomáticos destinados a sellar una tregua, en los que se involucraron Arabia Saudita y Catar, han fracasado. Por su parte, China afirmó que está «trabajando con» con los dos países e hizo un llamado a la moderación.

Estados Unidos, en tanto, «expresó su apoyo al derecho de Pakistán a defenderse de los ataques talibanes», dijo Allison Hooker, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos.

Pakistán centró sus ataques aéreos de esta semana contra instalaciones del gobierno afgano. Según analistas, es un cambio radical en la estrategia de Islamabad que en operaciones anteriores apuntaba contra milicianos.

El ministro de Información de Pakistán indicó el sábado que su fuerza aérea había alcanzado 37 objetivos en todo Afganistán desde que empezó la ofensiva.

Previamente, Islamabad había informado de la muerte de 12 de sus soldados.

En cambio, Fitrat, el viceportavoz del gobierno afgano, aseguró que más de 80 soldados pakistaníes han muerto y que 27 fueron capturados.

El año pasado se celebraron varias rondas de negociaciones entre Pakistán y Afganistán tras un alto el fuego negociado por Catar y Turquía, sin que se haya logrado un acuerdo duradero.

Este mes, Arabia Saudita intervino después de que la tregua se violara varias veces, y medió en la liberación de tres soldados pakistaníes capturados por Afganistán en octubre.

