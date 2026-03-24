Afganistán denuncia una oleada de 24 cohetes paquistaníes tras el fin de la tregua

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Kabul, 24 mar (EFE).- El Gobierno de facto de los talibanes denunció este martes nuevos ataques de Pakistán contra zonas fronterizas de su territorio, apenas unas horas después del fin de la tregua de cinco días.

«En las últimas 24 horas el régimen militar paquistaní ha llevado a cabo 24 ataques con cohetes en varios distritos de Kunar», afirmó en un comunicado el director de Información del Departamento de Cultura de Kunar, Zia-ur-Rahman Spin Ghar, en el este de Afganistán.

Según las autoridades locales, el fuego de artillería paquistaní fue intermitente durante el alto el fuego y continuó tras su expiración a la medianoche del lunes, aunque por el momento no se han confirmado víctimas en estos últimos incidentes.

Pese a la mediación de Arabia Saudí, Catar y Turquía que permitió el cese de hostilidades temporal, las fuentes oficiales confirmaron que no existen nuevas negociaciones para una desescalada o un acuerdo de paz duradero.

Desde el inicio de las hostilidades el pasado 26 de febrero los talibanes han denunciado repetidos ataques en su territorio, incluido en Kabul, donde un bombardeo aéreo sobre un hospital de rehabilitación durante la madrugada del 16 de marzo dejó decenas de fallecidos.

Según el último balance de Afganistán, al menos 411 personas murieron y más de 265 fueron heridas en el ataque civil, mientras la misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) ha confirmado de forma independiente 143 fallecidos mientras continúa con un proceso de recuento independiente con el que la cifra podría aumentar.

El Ejército paquistaní ha negado haber atacado objetivos civiles e insistió en que sus operaciones fueron «altamente precisas y focalizadas» contra bases insurgentes del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), al que acusan de atentar en su territorio con apoyo desde suelo afgano. EFE

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