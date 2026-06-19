Afganistán dice haber lanzado ataques aéreos en Pakistán contra bases del Estado Islámico

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Kabul, 19 jun (EFE).- El Ministerio de Defensa talibán reivindicó este viernes haber lanzado una serie de ataques aéreos durante la noche contra instalaciones vinculadas al grupo terrorista Estado Islámico (EI) en territorio paquistaní.

«Anoche, la Fuerza Aérea del Ministerio de Defensa del Emirato Islámico de Afganistán (…) llevó a cabo una serie de ataques aéreos contra escondites de ISIS en las provincias de Baluchistán y Jiber Pajtunjua en Pakistán», declaró el Gobierno de facto afgano en un comunicado publicado en X.

El régimen talibán justificó su ofensiva alegando que los lugares se utilizaban para planificar y coordinar acciones contra Afganistán «con el apoyo de ciertos círculos de inteligencia hostiles». EFE

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