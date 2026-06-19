Afganistán dice haber lanzado ataques aéreos en Pakistán contra bases del Estado Islámico

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Kabul, 19 jun (EFE).- El Ministerio de Defensa talibán reivindicó este viernes haber lanzado una serie de ataques aéreos durante la noche contra instalaciones vinculadas al grupo terrorista Estado Islámico (EI) en territorio paquistaní.

«Anoche, la Fuerza Aérea del Ministerio de Defensa del Emirato Islámico de Afganistán (…) llevó a cabo una serie de ataques aéreos contra refugios de ISIS en las provincias de Baluchistán y Jiber Pajtunjua en Pakistán», declaró el Gobierno de facto afgano en un comunicado publicado en X.

El régimen talibán justificó su ofensiva alegando que los lugares se utilizaban para planificar y coordinar acciones contra Afganistán «con el apoyo de ciertos círculos de inteligencia hostiles».

Según la nota oficial, los bombardeos alcanzaron instalaciones conjuntas de la filial regional del grupo en la provincia de Baluchistán, así como un centro operativo que era frecuentado por varios líderes clave de la organización terrorista.

Kabul aseguró que la operación concluyó con «todos los objetivos de alto valor previamente establecidos alcanzados con éxito» y sentenció que no tolerará ninguna amenaza a su seguridad.

La ofensiva se dirigió específicamente contra el Estado Islámico del Jorasán (EI-K), la rama del ISIS que opera en la región y que tiene como principal objetivo al régimen de Kabul, al que consideran traidor y moderado por haber negociado con Washington el fin de su guerra en los acuerdos de Doha.

Catalogado formalmente como Organización Terrorista por el Departamento de Estado de EE. UU., el EI-K nació en 2015 como la filial de Daesh para Asia Central con militantes que juraron lealtad a la matriz de Irak y Siria.

Los ataques llegan tras meses de intercambios de ataques fronterizos entre ambos países, marcados por el cruce de acusaciones sobre la incapacidad de controlar a los grupos armados que operan en la Línea Durand, la discutida frontera entre ambos vecinos.

Pakistán acusa a los talibanes de ofrecer refugio a facciones insurgentes paquistaníes que operan contra su país, mientras Kabul señala a Islamabad por permitir que el EI-K utilice su territorio para organizar atentados mortales contra ellos.

Hasta el momento, el Gobierno de Pakistán no ha emitido ninguna declaración oficial respecto a los bombardeos o a la violación de su espacio aéreo por parte de la aviación afgana. EFE

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