Afganistán eleva a 23 los muertos en riadas en Nuristán, incluido el alcalde de la capital

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Kabul, 21 jul (EFE).— Al menos 23 personas, incluido un alcalde local, perdieron la vida después de que unas inundaciones repentinas provocadas por las fuertes lluvias arrasaran Paroon, la capital de la provincia oriental afgana de Nuristán, y las zonas circundantes, como informaron este martes las autoridades.

«Lamentablemente, el alcalde de la ciudad de Paroon y los miembros de su equipo se encuentran entre los fallecidos en este grave incidente», declaró a EFE el director de Información y Cultura de la provincia de Nuristán, Mawlawi Samiul Haq Haqbayan.

Más de 100 personas siguen desaparecidas y otras 80 resultaron heridas.

El gobernador de Nuristán, Qari Zainul Abidin Abid, señaló que muchas víctimas seguían atrapadas bajo el barro y los escombros de las casas derrumbadas mientras continuaban las labores de rescate.

En un mensaje de vídeo, hizo un llamamiento a los altos cargos del Gobierno de facto talibán, a las organizaciones humanitarias internacionales y a los comerciantes para que prestaran ayuda urgente a la población afectada por las inundaciones.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán (ANDMA) indicó que las cifras de víctimas se basaban en evaluaciones preliminares y advirtió de que el número de fallecidos podría aumentar a medida que continúen las operaciones de rescate.

Según la autoridad, las inundaciones también causaron una destrucción generalizada, arrasando por completo siete viviendas y dañando parcialmente más de 23. Asimismo, quedaron destruidos once restaurantes y hoteles, 70 tiendas y 40 vehículos.

Las fuertes lluvias han afectado a varias provincias del este de Afganistán en los últimos días, entre ellas Nangarhar, Laghman, Kunar y Nuristán, lo que ha aumentado el riesgo de riadas en toda la región. EFE

(foto)(video)

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