Afganistán lanza ataques en Pakistán tras bombardeos paquistaníes que dejaron 28 muertos

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Islamabad/Kabul, 1 jul (EFE).- El Gobierno de facto talibán anunció este miércoles haber lanzado ataques aéreos en Pakistán contra supuestos centros del grupo terrorista Estado Islámico (EI), una acción que coincide con la denuncia de Islamabad de haber derribado cuatro drones afganos en su territorio, tras los bombardeos paquistaníes que dejaron 28 muertos, según la ONU.

«Las fuerzas aéreas del Ministerio de Defensa Nacional de Afganistán llevaron a cabo esta noche ataques aéreos contra un centro conjunto de ISIS y elementos de sedición y subversión en la zona de Saranan, en el distrito de Pishin (Baluchistán)», indicó el Ministerio afgano en un comunicado.

El Ejército de Pakistán, sin embargo, aseguró haber neutralizado de inmediato «cuatro drones rudimentarios» lanzados por el régimen talibán hacia Baluchistán, impidiendo su impacto.

Tras la ofensiva Islamabad acusó a Kabul de apoyar a grupos terroristas y advirtió de que si continúan las provocaciones transfronterizas recibirán «una respuesta contundente que les costará muy caro».

El Gobierno talibán aseguró que estos lugares se utilizaban para coordinar agresiones contra civiles afganos y afirmó haber infligido «importantes pérdidas materiales y humanas a los insurgentes sin causar bajas civiles».

El ataque se produce un día después de que el Gobierno talibán advirtiera de que los recientes bombardeos paquistaníes en el este de Afganistán «no quedarían sin respuesta», aunque priorizaban el diálogo antes de una ofensiva militar.

La tensión subió el domingo tras unos ataques aéreos lanzados por Pakistán durante la noche contra las provincias orientales afganas de Paktia, Paktika y Kunar, que según la ONU dejaron al menos 28 civiles muertos.

El régimen talibán eleva a 36 los fallecidos en la ofensiva, mientras Islamabad niega bajas civiles y asegura que se trató de una operación antiterrorista en la que abatió a 29 insurgentes.

Según el lado paquistaní, los bombardeos fueron una represalia por el asesinato de tres miembros de sus fuerzas de seguridad el sábado en Karachi, en un ataque atribuido a presuntos terroristas vinculados a los talibanes paquistaníes.

El pasado 19 de junio los talibanes también reivindicaron un ataque aéreo focalizado contra instalaciones del Estado Islámico (EI) en territorio paquistaní, una ofensiva que Pakistán negó que hubiese ocurrido y tras la que acusó a Kabul de albergar decenas de grupos terroristas. EFE

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(foto) (vídeo)