Afganistán vive un aislamiento casi total por el corte de internet y telecomunicaciones

Nueva Delhi, 30 sep (EFE).- Afganistán permanece desde hace más de 26 horas en una situación de incomunicación prácticamente total tras el apagón nacional de internet y comunicaciones telefónicas en este país, sobre el que las autoridades de facto talibanes aún guardan silencio.

La interrupción de las comunicaciones comenzó el pasado lunes a las 17.00, hora local, según informaron medios afganos, cuando los servicios de fibra óptica en el país se quedaron totalmente interrumpidos y las redes móviles también cayeron, impidiendo el acceso a internet en todo el país.

«Han pasado 24 horas desde que Afganistán impuso un apagón nacional de internet, aislando a los residentes del resto del mundo; la medida en curso marca el regreso de los talibanes a los valores conservadores que defendieron hace un cuarto de siglo, limitando las libertades básicas», dijo NetBlocks, una organización internacional de monitoreo del acceso a internet.

Por el momento, los fundamentalistas, que ejercen el poder en este país asiático desde agosto de 2021, no han indicado explícitamente que el corte de acceso a internet haya sido ordenado por su parte.

El apagón sucede semanas después de que los talibanes prohibieran el acceso a internet por fibra óptica en zonas del norte del país, con el argumento de prevenir «actividades inmorales», limitando directamente la infraestructura de red en el país por primera vez.

En varias ocasiones, las autoridades del régimen han expresado su preocupación por la circulación de pornografía en línea y otros contenidos que consideran contrarios a su interpretación de la ley islámica o sharía, lo que ha servido como justificación para imponer restricciones digitales.

El gobernador de la provincia septentrional de Balj, una de las afectadas por los cortes de fibra óptica, aseguró que se establecerá un «sistema alternativo (a internet) dentro del país para las necesidades esenciales».

Por su parte, varias organizaciones como el Afghan Women Activists Coordinating Body (AWACB), que denunció la desconexión, han indicado que ha sido «deliberada por los talibanes» y que aísla «a toda una nación del mundo y silencia las voces civiles».

Amnistía Internacional (AI) ha pedido en un comunicado a los talibanes que restauren de inmediato el acceso a internet en este país.

«El apagón de internet a nivel nacional impuesto por las autoridades de facto talibanes es una medida temeraria que tendrá consecuencias de gran alcance en la entrega de ayuda, el acceso a la atención sanitaria y otros servicios esenciales, en un momento en que Afganistán enfrenta múltiples crisis humanitarias que afectan a casi la mitad de la población de este país de casi 43 millones de habitantes», según la organización.

Las Naciones Unidas, a través de su Misión de Asistencia en Afganistán (UNAMA) u otros organismos, no han emitido aún ninguna comunicación oficial, aunque la cadena afgana ‘AMU TV’ ha citado un comunicado en el que la ONU instó a los talibanes a restablecer los servicios de internet.

En Afganistán, los medios locales que aún operan han notificado problemas en negocios, hospitales u oficinas bancarias que no han podido funcionar como lo hacen habitualmente por el corte de internet y las telecomunicaciones.

Además, la actividad aérea en el país ha resultado parcialmente afectada, con vuelos cancelados y miembros de la diáspora afgana han informado de que han perdido todas las comunicaciones con sus familiares en el país.

Las mujeres, sometidas a un sistema de normas draconiano que prácticamente suprime su participación en la vida pública, podrían verse afectadas aún más por el apagón y hasta 1,3 millones se podrían quedar completamente desconectadas del mundo. EFE

