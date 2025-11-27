Afganos se sienten abandonados tras la «cruel» decisión de Trump de suspender solicitudes

Kabul, 27 nov (EFE).- La suspensión inmediata de todas las solicitudes migratorias de ciudadanos afganos por parte del Gobierno de Donald Trump, anunciada tras el tiroteo en Washington a la Guardia Nacional en el que un afgano fue identificado como sospechoso, ha reavivado entre los solicitantes el viejo temor a quedar abandonados tras años de trámites de un proceso congestionado.

«Es una decisión cruel e ilógica, una suspensión que golpea aún más un proceso ya largo» y complejo, dijo a EFE Mir Ali, solicitante de la Visa de Inmigrante Especial (SIV) que trabajó con entidades estadounidenses durante la presencia militar de EE.UU. en Afganistán.

La suspención «con efecto inmediato» fue anunciada este miércoles por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, que señaló que todos los procesos quedarán congelados «a la espera de una revisión adicional de los protocolos de seguridad y verificación de antecedentes».

Trump dijo que ahora se va a «examinar de nuevo a cada extranjero que ha entrado en nuestro país desde Afganistán».

Muchos afganos que trabajaron junto a las fuerzas, agencias o contratistas de Estados Unidos dicen sentirse ahora abandonados a pesar de años de promesas de protección.

«Estados Unidos nos lo prometió, y nosotros, a costa de nuestras vidas, trabajamos con ellos y les ayudamos», afirmó Ali, para quien la conducta de una sola persona no puede determinar el destino de toda una población.

«El crimen es una responsabilidad individual, no debe afectar a toda la comunidad», señaló.

La suspensión aumenta la incertidumbre de un sistema migratorio que muchos afectados describen como lento, imprevisible y plagado de interrupciones.

«El proceso es muy cruel, con procedimientos extensos y paralizaciones por cuestiones menores», dijo Shogofta, otra solicitante afgana del SIV.

Explicó que miles de familias llevan años atrapadas en países de tránsito bajo riesgos crecientes. «Desde hace cuatro años estamos en proceso, tratando de salvar nuestras vidas», afirmó.

«Una gran cantidad de personas espera en terceros países con graves problemas económicos, y esta decisión puede golpearlas aún más», añadió.

La exparlamentaria afgana y opositora Fawzia Koofi expresó su preocupación en X. «¿Cómo han logrado llegar a Occidente personas afines a los talibanes, mientras antiguos aliados afganos siguen atrapados en condiciones extremas? Esta disparidad requiere transparencia», escribió.

Organizaciones de derechos humanos y defensores de los solicitantes alertaron de que la medida expone a miles de afganos que colaboraron con Estados Unidos y pidieron revertir la suspensión. Aseguran que Washington mantiene una obligación moral y estratégica con quienes apoyaron sus operaciones en este país asiático. EFE

