Afines a Evo Morales amenazan con sacar a Paz de la Presidencia con «convulsión social»

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La Paz, 19 may (EFE).- Los seguidores del exmandatario de Bolivia Evo Morales, que llegaron a La Paz tras una caminata de siete días por el altiplano, amenazaron este martes con sacar del poder al presidente, Rodrigo Paz, mediante una «convulsión social» si no renuncia voluntariamente y convoca a elecciones en 90 días.

«Lo que queremos decirle a Rodrigo Paz es lo siguiente: le estamos dando una salida pacífica. Que renuncie o si no que convoque a elecciones en 90 días. Vas a salir por la puerta por donde has entrado, (o) caso contrario, vas a salir por el techo con la rebelión del pueblo, con la convulsión social», dijo el dirigente campesino de la región central de Cochabamba Nelson Virreira, en declaraciones difundidas por radio cocalera Kawsachun Coca.

Virreira, que es parte de Evo Pueblo, la nueva organización política que promueve Morales (2006-2019), habló tras un mitin realizado esta jornada en El Alto, la ciudad vecina de La Paz donde están agrupados los sectores campesinos que piden la renuncia del mandatario.

El dirigente también protestó por la «represión criminal» que, según dijo, hubo el lunes en las manifestaciones contra el Gobierno, que derivaron en saqueos y vandalismo en La Paz.

Además, se quejó por la crisis económica -que ya afectaba a Bolivia antes de que Paz asumiera la Presidencia en noviembre pasado-, y también por el problema de la mala calidad de la gasolina que afectó a miles de vehículos.

«Es nuestra responsabilidad histórica (…) hacer historia nosotros, esta generación, sacar del Palacio a este Gobierno incapaz que no ha podido resolver nuestros problemas y no vamos a dar tregua a esta lucha del pueblo boliviano», afirmó e instó a otros sectores a unirse a sus protestas.

La marcha de los sectores afines a Morales, definida en una reunión de Evo Pueblo el pasado 10 de mayo, llegó a La Paz el lunes y se sumó a otras movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), campesinos aimaras y organizaciones sociales de El Alto, todos con la consigna de exigir la renuncia de Paz.

Los manifestantes lanzaron piedras y detonaron cargas de dinamita y petardos contra los agentes que respondieron con gases lacrimógenos para impedir su avance hacia la plaza Murillo, donde están las sedes del Ejecutivo y el Legislativo.

En medio de las protestas se registraron destrozos en edificios públicos y privados, el saqueo de mobiliario que posteriormente fue quemado, la incineración de un vehículo policial y ataques a negocios de pequeños comerciantes, que fueron robados y destruidos, además de agresiones a periodistas, agentes y ciudadanos que no eran parte de las manifestaciones.

El conflicto se ha centrado sobre todo en el departamento de La Paz, donde los sectores campesinos mantienen bloqueadas carreteras desde hace 14 días, mientras en el resto del país hay algunos cortes de ruta en las regiones de Oruro, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz. EFE

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