16 de febrero de 2018

El mexicano "El Chapo" Guzmán, uno de los mayores jefes narcos de la historia, aseguró que sin fondos para pagar su defensa su juicio "será una farsa", en una carta enviada el jueves al juez que preside su caso.

En la carta, "El Chapo" protesta contra las reglas impuestas por el juez Brian Cogan, que le impiden dar instrucciones a familiares sobre cómo acceder a su dinero para pagar su defensa.

Las reglas también impiden que su equipo legal pase mensajes a su familia con instrucciones de cómo obtener los honorarios.

El excapo narco de 60 años, extraditado a Estados Unidos en enero de 2017 y desde entonces en aislamiento casi total en Nueva York, quiso leer esta carta al juez en una audiencia celebrada en la corte de Brooklyn en la mañana del jueves, pero éste no se lo permitió.

Su abogado Eduardo Balarezo envió horas después la carta al juez, para que "El Chapo" pueda leerla en voz alta en la próxima audiencia. El comienzo de su juicio fue fijado para el 5 de septiembre, cuando se iniciará la selección de jurados.

"Señor juez, le pido que modifique las reglas para permitirme hablar con mi esposa cara a cara para solucionar esta situación. Si no, mi juicio será una farsa", escribió "El Chapo".

Hace 13 meses que "El Chapo" no habla con su mujer, la joven exreina de belleza Emma Coronel, que estuvo como de costumbre en la corte con las dos hijas mellizas de ambos, de seis años. El acusado las saludó con la mano.

"El Chapo" no puede recibir visitas de familiares, a excepción de sus pequeñas hijas, con quienes se reunió una hora el martes, bajo supervisión.

El exjefe del cártel de Sinaloa, que protagonizó dos fugas espectaculares de cárceles mexicanas, está acusado de dirigir uno de los mayores imperios del narcotráfico de las Américas durante 25 años y de enviar más de 200 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Si es hallado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua.

- ¿Dónde está el dinero? -

"Mi defensa no está completa por falta de recursos", insistió.

Tras la publicación en México de informaciones de que su familia no quiere pagar los honorarios en parte porque no conoce sus deseos, aclaró que quiere ir a juicio, que no tiene intención de colaborar con el gobierno estadounidense ni de declararse culpable.

"Quiero que hagan lo posible para pagar los honorarios de mis abogados. El problema es que sin instrucciones de mí no pueden hacerlo", sostuvo.

Estados Unidos busca recuperar al menos una parte de los cerca de 14.000 millones de dólares de ingresos que estima que "El Chapo" amasó en su empresa criminal.

Pero el fiscal general de México dijo en mayo pasado que hasta entonces Estados Unidos no había podido recuperar ni un dólar, ya que aparentemente el exjefe narco no utilizaba el sistema financiero.

Balarezo dijo a periodistas tras la audiencia que recibió de "amigos" de su cliente un pago parcial del primero de los tres pagos que acordaron, pero que éstos no tienen cómo pagar el resto.

Sostuvo que por ahora seguirá defendiendo a su cliente, pero que "hay cosas que precisamos hacer que no podemos por falta de fondos", por ejemplo gastos en viajes, investigadores y peritos o documentos, en este megacaso con más de 300.000 páginas de evidencias presentadas ya por la fiscalía.

Balarezo dijo que hay unos 100 potenciales testigos del gobierno, presos que buscan una reducción de sus penas. "Necesitamos investigar a estas personas", señaló.

- Vómitos y dolores -

"El Chapo" también explica en la carta de cómo la vida en una cárcel estadounidense ha afectado su salud.

"Sufro de dolores de cabeza todos los días. Vomito casi todos los días. No me han arreglado dos muelas y me duelen mucho", se quejó.

"Si no está muy frío, hace demasiado calor" en la celda, escribió "El Chapo", y dijo que no puede concentrarse para ayudar a su defensa. "Es una tortura de 24 horas cada día".

El capo narco pidió al juez que le autoricen la toma de un medicamente para relajarse.

El juicio durará de "tres a cuatro meses", estimó Balarezo. "Ojalá terminemos por Navidad", añadió el abogado.

