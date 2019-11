"En la RDA, los jubilados tenían libertad para viajar, puesto que aquellos que ya no eran útiles como trabajadores socialistas podían salir" del país, recuerda Merkel

Angela Merkel confió este martes, 30 años tras la caída del Muro de Berlín, que su sueño como ciudadana de Alemania Oriental era visitar las Montañas Rocallosas (Estados Unidos) Y escuchar al cantante Bruce Springsteen.

Si el muro no hubiera caído hace 30 años y la RDA celebrara su 70º aniversario, "¿qué sería de usted?", pregunta a la canciller alemana el semanario Der Spiegel. "Usted y yo no nos hubríamos conocido, por supuesto", responde Merkel, quien se crió en la región de Brandeburgo en la ex RDA.

"Después de todo, igual podría haber realizado mi sueño: en la RDA, las mujeres se jubilaban a los 60 años", señala Merkel, de 65. "Entonces, hace cinco años, habría tomado mi pasaporte y viajado a Estados Unidos", añade.

"En la RDA, los jubilados tenían libertad para viajar, puesto que aquellos que ya no eran útiles como trabajadores socialistas podían salir" del país, recuerda Merkel.

¿Estados Unidos la atraía? "Por supuesto, habría visitado la República Federal (alemana). Pero, quería hacer mi primer viaje largo a Estados Unidos por sus dimensiones, diversidad y cultura", explica Merkel, quien luego tuvo oportunidad de hacer varios viajes a ese país tras la caída del Muro, incluso con su esposo, reconocido científico que trabajó un año en San Diego, California.

"Ver las Montañas Rocallosas, pasear en automóvil y escuchar a Bruce Springsteen, era mi sueño", detalla la canciller, quien dejará el cargo a más tardar en 2021, añadiendo que habría hecho este viaje en un "coche pequeño" (...) antes que en un Trabant (o "Trabi")", el auto emblemático en la RDA desde los años 1960.

El cantante estadounidense era admirado por la juventud de Alemania del este, y fue de los pocos occidentales que brindó un recital en Berlín oriental, en 1988.

La celebración del 30º aniversario de la caída del Muro culminará el sábado en Berlín con una ceremonia en la céntrica Puerta de Brandenburgo, con la presencia de varios dirigentes extranjeros.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram