El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 4 de octubre de 2018 14:23 04 de octubre de 2018 - 14:23

"Nada" en la nueva investigación del FBI sobre Brett Kavanaugh, el nominado de Donald Trump a la Corte Suprema de Estados Unidos, corrobora las acusaciones de agresión sexual en su contra, dijo un influyente miembro del Senado, donde avanza el proceso de confirmación.

"Esta investigación no encontró indicios de mala conducta. (...) No hay nada en esto que no sepamos ya", dijo el republicano Chuck Grassley, presidente de la comisión judicial del Senado, en un comunicado.

Grassley anunció que votará en favor de la confirmación de Kavanaugh, un conservador de 53 años, para el cargo vitalicio en la máxima instancia judicial estadounidense.

Una primera votación de procedimiento está programada para el viernes en el plenario del Senado, antes de la votación final prevista para el fin de semana.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) recibió el viernes pasado una semana para revisar las acusaciones de tres mujeres que afirman que el actual juez de apelaciones bebía mucho y abusó sexualmente de jóvenes cuando era estudiante de secundaria en los años 1980.

La oposición demócrata considera que Kavanaugh no puede ser confirmado con las acusaciones aún no probadas que penden sobre él. Kavanaugh, sin embargo, sigue negándolas firmemente.

"Esto es lo que sabemos: quienes trabajaron con el juez Kavanaugh, colegas y amigos desde la escuela secundaria hasta el presente dan cuenta de su integridad personal. Sus vecinos y miembros de la comunidad reconocen sus contribuciones positivas a escuelas e iglesias. Y sus colegas saben que es un jurista considerado y respetuoso", afirmó Grassley.

Los republicanos que controlan el Congreso y la Casa Blanca apuntan a Kavanaugh para inclinar hacia el lado conservador los fallos de la Corte Suprema, una institución clave en la sociedad estadounidense.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook swissinfo.ch en español Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook