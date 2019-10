La AFP habló con varias familias de vietnamitas desaparecidos en el Reino Unido, temerosas de que su parientes se encuentren entre los 39 muertos hallados en un camión al este de Londres la pasada semana.

Las autoridades vietnamitas tomaron muestras de ADN de los familiares, mientras en el Reino Unido los investigadores tratan de averiguar la identidad de las víctimas.

Estos son los perfiles de los desaparecidos.

Hoang Van Tiep, 18 años

Oriundo del distrito de Dien Chau, en la provincia de Nghe An.

Después de Tiep abandonara sus estudios de secundaria, en 9º curso, le dijo a su familia que quería trabajar en el extranjero, en lugar de quedarse como pescador en su provincia natal.

Se fue con su primo Nguyen Van Hung un día después rumbo a Francia, donde trabajó fregando platos.

El 21 de octubre, le escribió a su familia pidiéndoles que consiguieran 13.000 dólares para pagar a unos traficantes de personas que debían llevarlo al Reino Unido, y esto fue lo último que supieron de él.

No llevaba más que 500 euros (550 dólares) en su cartera. Iba vestido de negro, se cree que se subió al camión con su primo, que también está desaparecido.

Nguyen Van Hung, 33 años

Oriundo del distrito de Dien Chau, en la provincia de Nghe An.

Con la cabeza puesta en el Reino Unido, Hung consiguió un pasaporte falso -conocido como pasaporte "lavado" en Vietnam- el año pasado y se fue el año pasado sin avisar a sus padres.

Pasando por Rusia, llegó hasta Francia.

Llamó a sus padres el 21 de octubre para pedirles el dinero que necesitaba para viajar al Reino Unido, y les dijo que no llevaba consigo ningún equipaje, tan solo la ropa que llevaba puesta.

Pham Thi Tra My, 26

Oriunda del distrito de Can Loc, en la provincia de Ha Tinh.

Un su mensaje final, enviado a su madre, My dijo: "lo siento, mamá. Mi camino en el extranjero no fue exitoso. ¡Mamá y papá, les amo tanto! Estoy muriendo porque no puedo respirar".

El mensaje fue enviado horas antes de que se encontraran los cuerpos dentro del remolque refrigerado.

My abandonó su casa el 3 de octubre, al parecer endeudada.

"Por favor, intenta trabajar duro para pagar la deuda de mami, querido", le escribió a su hermano, Pham Manh Cung, antes de que el camión fuera encontrado.

Le Van Ha, 30 años

Oriundo del distrito de Yen Thanh, en la provincia de Nghe Anh.

Ha dejó atrás a su esposa y a sus dos hijos en su viaje hacia el Reino Unido, pasando por Europa. Su hijo más joven nació solo tres meses después de que el padre se hubiera marchado, con el deseo de ganar dinero para mantener a su familia.

Ha suspendió en la academia de policía, por lo que se embarcó en el cultivo de arroz y en el diseño interior. Al final, decidió largarse.

La última vez que su familia supo de él fue el 21 de octubre, dos días antes de que se encontrara el camión.

"Estoy a punto de subir en un auto en dirección a Reino Unido. Contactaré con la familia cuando llegue a Inglaterra, papá", le dijo a su padre, Le Minh Tuan.

Bui Thi Nhung, 19 años

Natural del distrito de Yen Thanh, en la provincia de Nghe An.

Ávida usuaria de Facebook, Nhung dejó su hogar dos meses hacía dos meses, con la ilusión de empezar una nueva vida en el Reino Unido.

Su muro de Facebook estaba lleno de selfis e imágenes de té de perlas y sopas de fideos que iba tomando en su viaje por Europa. Pero la actividad de su página se interrumpió dos días antes de que el avión fuera encontrado.

Nguyen Dinh Luong, 20 años

Oriundo del distrito de Can Loc, en la provincia de Ha Tinh.

Luong, que tenía siete hermanos, llevaba residiendo en Francia desde 2018, donde trabajaba como camarero.

Hace unas semanas, llamó a su casa para avisar de que se iba a mudar al Reino Unido para trabajar.

Un familiar suyo publicó un mensaje después que desapareciera: "Su aspecto: 1,62 metros, pesa en torno a 58 kg. Tenía un tatuaje en su bíceps izquierdo", indicaba el aviso publicado en la página de Facebook de un salón de belleza británico.

Bui Phan Thang, 37 años

Natural del distrito de Hong Linh, en la provincia de Ha Tinh.

Este era el segundo viaje de Thang al extranjero por trabajo, tras un periodo en Taiwán, hace unos años.

Tenía tres hijos, y llamó por última vez a su casa el 21 de octubre, cuando dijo a su familia que iba a salir a comprar verduras.

"Mi esposo es un hombre muy bueno. No fuma, no bebe. Siempre ha cuidado de nosotros", declaró su esposa, Nguyen Anh Hong, a la AFP.

Nguyen Huy Hung, 15 años

Oriundo del distrito de Nghi Xuan, en la provincia de Ha Tinh.

Hung, del que se cree que podría ser la víctima más joven, dejó su pueblo rural natal en dirección al Reino Unido para reunirse con sus padres, que viven allí.

Su hermana, que vive en Corea del Sur, publicó en Facebook que su hermano pequeño estaba desaparecido y que creía que podría estar en el camión.

Nguyen Dinh Tu, 27 años

Natural del distrito de Yen Thanh, en la provincia de Nghe An.

Exsoldado del ejército, se cree que Tu viajó desde Alemania al Reino Unido, donde planeaba reunirse con su suegro, quien le ayudó a organizar el viaje.

Según su perfil de Facebook, Tu vive en Berlín.

Vo Ngoc Nam, 28 años

Oriundo del distrito de Yen Thanh, en la provincia de Nghe An.

Nam trabajó en Rumania durante unos meses, antes de poner rumbo al Reino Unido.

Su familia dejó de tener contacto con él pocos días antes de que el camión fuera encontrado.

