La prestigiosa compañía teatral Royal Shakespeare Company (RSC) anunció el miércoles que renuncia a su colaboración con el grupo petrolero británico BP en nombre de la "emergencia climática".

El patrocinio de BP permitía desde 2013 a la compañía con sede en Stratford upon Avon, ciudad natal de William Shakespeare, vender entradas a 5 libras (6,10 dólares para los jóvenes de entre 16 y 25 años.

"En un contexto de emergencia climática, que reconocemos, los jóvenes nos están diciendo claramente que el patrocinio de BP crea una barrera entre ellos y su deseo de involucrarse con la RSC. No podemos ignorar este mensaje", afirman Gregory Doran, director artístico de la RSC, y Catherine Mallyon, su directora ejecutiva, en un comunicado.

Anunciaron así haber tomado la "difícil decisión" de poner fin a su colaboración con BP a finales de 2019.

La asociación juvenil británica que organiza las huelgas escolares para denunciar la inacción contra el cambio climático había escrito recientemente a la compañía teatral para reprocharle sus lazos con el gigante petrolero.

Desde hace meses, artistas y activistas medioambientales protestan contra los vínculos entre BP u otras compañías petroleras e instituciones culturales británicas como la National Portrait Gallery, la Royal Opera House o el Museo Británico.

El actor británico Mark Rylance anunció en junio que dejaba el RSC para oponerse al patrocinio de BP.

Rylance dijo que no quería "estar asociado con BP, igual que no me gustaría estar asociado con un traficante de armas, un vendedor de tabaco o cualquiera que destruya deliberadamente la vida de personas vivas y por nacer".

