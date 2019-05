El 6 de junio de 1944 en una base aérea del sur de Inglaterra. Rémi Dreyfus, un oficial francés incorporado al Special Air Service (SAS) británico preguntó: ¿Dónde está mi paracaídas? Respuesta: no lo hay, se irá en un planeador.

La historia se quedó con los 177 fusileros marinos franceses del comando Kieffer, que desembarcaron el Día D en la playa de Sword Beach, pero no fueron los únicos.

Rémi Dreyfus, de 100 años, también estaba. En su apartamento parisino cuenta con picardía sus misiones de exploración en el boscaje normando, entre Caen (oeste) y la desembocadura del río Orne.

"Un planeador... Nunca había pisado un planeador", dice. "Pero bueno, allá fuimos. Éramos unos 15 a bordo. Despegamos el 6 por la tarde, nunca supe desde qué base aérea, no nos lo dijeron".

"Había planeadores por todas partes (...) Muy pronto sobrevolamos miles de barcos, protegidos por cientos de cazabombarderos que ocupaban todo el espacio aéreo. Ningún avión alemán podía acercarse. Tuve la impresión de que éramos invencibles... Eso es: estaba en el campo de los invencibles".

El planeador de Rémi Dreyfus y de sus compañeros aterrizó sin problemas cerca del pueblo de Ranville, al nordeste de Caen. Como punto de referencia los pilotos usaban el campanario atípico de esta localidad.

"Todo estaba tranquilo, sin combates ni disparos. Mi misión oficial es trabajar de intérprete para el general (Richard) Gale, pero pronto me doy cuenta de que no lo necesita", comenta con una sonrisa. "Entonces comencé paseando, unos días, por este pequeño trozo de la Francia libre".

- Blindados en un bosque -

Entonces llegó Paul Jarrige, otro francés incorporado a los prestigiosos comandos aéreos británicos.

"Fue cuando inventamos el papel útil que podíamos desempeñar: nos fijamos como misión explorar la tierra de nadie, unos 10 km entre las líneas inglesas y alemanas. Nos íbamos por la noche, en torno a las 10, y regresábamos a eso de las cuatro de la madrugada".

Partieron a los boscajes. "Hay que tener cuidado, no acercarse demasiado a las líneas alemanas, para que no te pillen. Hay que saber no llegar demasiado lejos. Es muy sutil".

"Hicimos cuatro o cinco misiones de exploración de este tipo. En una de ellas localicé una veintena de blindados alemanes ocultos en un bosque pequeño, fácilmente reconocible en el mapa. Volví, informé de la existencia de este pequeño bosque y de lo que contenía; los bombarderos fueron a destruirlos a las 10 de la mañana", añade, mientras ordena en la mesa del salón las cuatro condecoraciones recibidas. La más valiosa para él es la Cruz de Lorena de la Francia Libre.

En sus patrullas clandestinas, Dreyfus conoció a franceses. La mayoría estaban encantados de ver la escarapela azul, blanca y roja en el hombro de este soldado con uniforme británico. "Otros menos, por ejemplo los que perdieron ganado en los bombardeos", recuerda.

Después de la toma de Caen y el comienzo de la debacle alemana, pidió volver a Inglaterra. Se unió a las SAS. Su próxima misión fue a mediados de agosto: impedir que los alemanes subieran sus fuerzas del sur al norte de Francia.

"Treinta equipos de diez paracaídas, para bloquear 20 a 25 carreteras", afirma. "Debíamos atacar a los alemanes cuanto pudiéramos... No siempre era fácil". Contaban con la ayuda de resistentes franceses que habían cortado las carreteras.

En septiembre terminó la campaña de Francia de Rémi Dreyfus, hijo de banquero. Se diplomó en la Escuela de Estudios Superiores de Comercio, en 1939. Volvió "con alegría" a la vida civil y empezó a trabajar en una cadena de grandes almacenes, donde ocupó un cargo directivo durante toda su vida profesional.

