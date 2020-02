El presidente de la Autoridad palestina Mahmud Abas fustigó este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU el plan de paz israelo-palestino propuesto por Estados Unidos, al que calificó de "queso Gruyere suizo".

"Rechazamos el plan israelí-palestino" que "pone en duda los legítimos derechos de los palestinos", dijo Abas mientras sostenía un gran mapa de Palestina con las fronteras que marca el plan de Washington.

"Me gustaría decirle al Sr. Donald Trump que este plan no puede lograr la paz y seguridad" porque "suprime todos los derechos de los palestinos. Esto no reúne las aspiraciones de una solución de dos estados", dijo Abas al Consejo.

"Si uno impone la paz, no durará, no puede durar", agregó.

E inquirió: "¿Qué les da el derecho a anexar estas tierras?", en alusión a las anexiones a Israel del Valle del Jordán y otras partes de Cisjordania.

