Declarado vencedor este viernes en las presidenciales de Argelia, el septuagenario Abdelmadjid Tebboune hizo carrera en el seno del aparato de Estado argelino, al lado de Abdelaziz Buteflika, del que fue primer ministro por un breve periodo de tiempo.

Tebboune es, sin embargo, el primer presidente de Argelia que no ostenta el rango de excombatiente de la guerra de independencia contra el poder colonial francés (1954-1962).

A sus 74 años, este miembro del Comité central del Frente de Liberación Nacional (FLN), antiguo partido único, está lejos de representar --según Buteflika-- la renovación política y generacional esperada por la juventud, en un país en el que la mitad de la población es menor de 30 años.

Juventud encarnada por el "Hirak", el potente movimiento de contestación popular contra el régimen que, tras haber conseguido en abril la dimisión de Buteflika, exige además el fin del "sistema" vigente desde la independencia del país. Un sistema del que Tebboune ha formado parte a lo largo de toda su carrera.

Tebboune, puro producto de la élite del país, cursó sus estudios en la administración regional antes de encadenar puestos de 'wali' (prefecto) en la década de 1980, bajo el régimen del partido único.

En 1991 se convierte en ministro delegado de las Colectividades locales bajo la presidencia del coronel Chadli Bendjedid, para desaparecer después de la escena política.

- "Perfecto burócrata" -

Tebboune, que nunca antes había sido candidato en unas elecciones, "es el perfecto burócrata", explica a la AFP uno de sus antiguos colaboradores.

Este hombre de expresión triste y fino bigote, que fuma "incluso en los lugares de no fumador", no es conocido ni por su carisma ni por sus dotes de orador, añade el ex colaborador.

Justo después de ser elegido presidente en 1999, Buteflika le hizo salir de su "jubilación anticipada" y le convirtió en su ministro de Comunicación, antes de confiarle otras carteras durante los siguientes años, hasta 2002.

Tras una travesía del desierto soportada en silencio, Buteflika le vuelve a llamar en 2012 para formar parte de su gobierno. Cinco años después, en mayo de 2017, obtiene su consagración al convertirse en Primer ministro.

Será el primer ministro más breve de la historia del país, luego de ser destituido tras tres meses en el cargo. Durante su breve periodo la emprendió contra los oligarcas que gravitaban alrededor del jefe de Estado, adjudicatarios de enormes contrataciones públicas y la mayoría de los cuales están hoy encarcelados por cargos de corrupción presumida.

Tebboune hizo valer este logro para borrar su pasado al servicio de Buteflika, aunque su entorno no se escapa de los casos de corrupción ya que uno de sus hijos permanece en detención preventiva por un caso de tráfico de influencias que implica a varios altos cargos, tras la incautación de 700 kg de cocaína en un puerto de Argelia en mayo de 2018.

Tebboune, casado, tiene un segundo hijo varón y otras dos hijas.

Próximo al general Gaid Salah, jefe del Estado mayor del ejército y hombre fuerte del país desde la dimisión de Buteflika, Tebboune hizo una campaña discreta tras la marcha de su director de comunicación Abdallah Baali, por motivos de salud, según medios de Argelia.

