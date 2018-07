El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

El veterano agente del FBI Peter Strzok rechazó este jueves acusaciones de que estaba parcializado en el trabajo que realiza para la investigación de la colusión con Rusia, y afirmó que los ataques de Donald Trump al FBI y el Departamento de Justicia eran una "victoria" para Vladimir Putin.

En una exaltada audiencia ante el Congreso que terminó entre gritos, Strzok le dijo a los legisladores que sus comentarios en mensajes de texto privados a su amante, la abogada del FBI Lisa Page, fueron una reacción a la "horrible y desagradable conducta" de Trump en la campaña de 2016.

Pero al mismo tiempo negó que sus creencias personales hubiesen influenciado su juicio y advirtió a los comités Judicial y de Supervisión que los ataques republicanos al FBI y el Departamento de Justicia solo servían para dividir a los estadounidenses.

"Esta investigación no tiene motivaciones políticas, no es una cacería de brujas y no es un fraude", dijo sobre la indagación encabezada por un fiscal especial sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, y que la Casa Blanca resiste.

Trump ha llamado a Strzok y Page "los amantes del FBI", y utilizó los mensajes que se enviaron para acusar al FBI de estar parcializado y así desprestigiar la investigación que intenta determinar si existió una colusión entre Rusia y el equipo de campaña de Trump en las elecciones presidenciales de 2016 para influir en el resultado de las mismas.

Strzok, jefe adjunto de contraespionaje del FBI, afirmó que sus opiniones no influyeron en su trabajo en esta investigación y tampoco en la que se llevó a cabo sobre los correos de la entonces candidata demócrata Hillary Clinton mientras fue secretaria de Estado.

"Dejen que sea claro, inequívocamente y bajo juramento les digo: ni una vez en los 26 años que tengo defendiendo a este país mis opiniones personales tuvieron impacto alguno en las acciones que tomé".

- "Mensajes escritos tarde en la noche -

Decenas de miles de mensajes de texto entre Strzok y Page, enviados durante una relación que tuvieron entre 2015 y 2017, se han hecho públicos, y en los mismos hay comentarios denigratorios sobre Trump antes y luego de la elección de 2016.

Los republicanos han utilizado los mismos para asegurar que la investigación sobre la colusión con Rusia está parcializada.

"Una investigación que no esté parcializada no es un asunto republicano o demócrata, es un asunto estadounidense", dijo el legislador republicano Trey Gowdy.

"Tienen que entender que todo eso lo escribí tarde en la noche, de manera informal, y fue una respuesta a una serie de eventos que incluían los insultos de Trump a una familia de inmigrantes que había perdido a uno de sus miembros en la guerra", dijo Strzok, lo que provocó aplausos de la audiencia.

Esta audiencia abierta, que llega dos semanas después de que los mismos comités interrogaran a este agente del FBI a puertas cerradas durante 11 horas, fue en parte televisada.

El presidente del Comité Judicial, Bob Goodlatte, acusó a Strzok de desacato al Congreso cuando se negó, siguiendo las instrucciones de abogados del FBI, a responder algunas preguntas sobre la investigación de la colusión con Rusia.

