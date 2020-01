Unos 200 productores agrícolas costarricenses protestaron este lunes con tractores frente a la sede del Ministerio de Agricultura y Ganadería para exigir un mayor apoyo gubernamental para el sector, que dice estar agobiado por las deudas.

El agricultor Jorge Oviedo dijo a periodistas que acudieron a pedirle al ministro de Agricultura, Renato Alvarado, que respalde un proyecto de ley en discusión en el parlamento para auxiliar a los productores endeudados.

Explicó que el proyecto prevé un rescate económico de los agricultores con deudas junto con acciones para reactivar la producción agrícola.

"Son miles de agricultores los que están perdiendo casas y fincas", porque no pueden pagar sus deudas, declaró Oscar Campos, un productor de arroz.

"Yo tengo la propiedad hipotecada y ya se me va a vencer el pago. Si el gobierno no me ayuda voy a perder todo", aseguró por su parte Jesús Calderón, un pequeño productor.

El ministro Alvarado accedió a recibir a una delegación de manifestantes luego de dirigirse a ellos con un megáfono para expresar el apoyo a sus demandas.

"Tiene que haber una política nacional que incluya a los bancos" para apoyar a los productores, expresó el ministro.

"La ley de banca obliga a los bancos estatales a destinar 10% de sus créditos a la agricultura, pero hoy ronda 4%", reclamó.

Unas 350.000 familias de Costa Rica, un país de 5 millones de habitantes, viven de la agricultura.

