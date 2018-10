El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

03 de octubre de 2018

Bolivia descartó el miércoles un nuevo debate sobre la crisis en Venezuela en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, cuya presidencia asegura durante el mes de octubre.

"No tenemos planes de celebrar reuniones sobre Venezuela. Venezuela no es una amenaza a la paz internacional y la seguridad y no tiene un lugar en la agenda del Consejo", dijo el embajador boliviano ante la ONU, Sacha Llorenti, en conferencia de prensa.

El presidente boliviano Evo Morales denunció la semana pasada en la Asamblea General de la ONU la "agresión descarada de Estados Unidos y sus aliados" a Venezuela, y afirmó que los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los venezolanos.

Bolivia convocó para el 16 de octubre a una reunión especial del Consejo sobre los recursos naturales como raíces de conflictos violentos en el mundo, a la cual asistirá el secretario general de la ONU Antonio Guterres. Fuentes diplomáticas dijeron a la AFP que Evo Morales también podría asistir al encuentro.

Llorenti recordó que el voto anual de la Asamblea General para pedir el levantamiento del embargo estadounidense impuesto a Cuba en 1962 será el 31 de octubre.

Será el 27º voto consecutivo de la asamblea para pedir el fin del embargo, en general apoyado por todos los países menos Estados Unidos e Israel.

"Para mi país este es un asunto de extrema importancia, una prioridad" ya que la condena de la mayor parte de los Estados miembro al embargo "es una muestra de respeto al multilateralismo y una condena a las acciones unilaterales".

"Reconocemos el coraje y la valentía del pueblo cubano", sostuvo Llorenti, que también dijo que la presidencia boliviana del Consejo defenderá la causa palestina.

"Queremos destacar el tema de Palestina tanto como podamos, es una prioridad", afirmó.

