Alemania comprará 93 cazabombarderos Eurofighter y 45 F-18 estadounidenses para renovar su flota de aviones de combate Tornado (europeo), que quedará obsoleta en unos años, anunció este martes la ministra de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer.

"Proponemos un paquete. Éste incluye 93 Eurofighter y 45 F-18 estadounidenses", declaró la ministra al diario Süddeutsche Zeitung, la víspera de la presentación de esta decisión de compromiso ante el comité especializado de la cámara de diputados (Bundestag).

Los Eurofighters son construidos por el gigante europeo Airbus, en tanto los F-18 por el estadounidense Boeing.

La flota alemana de aviones Tornado debe ser reemplazada a más tardar en 2030. Y la última palabra la tendrán los diputados alemanes, cuya decisión por voto es esperada para la próxima legislatura, que debe comenzar a finales de 2021.

Con este reparto dos tercios/un tercio, el gobierno de la canciller Angela Merkel busca conciliar, por una parte, su compromiso con sus vecinos europeos, pero al mismo tiempo, por otra, cumplir con sus obligaciones respecto a la OTAN y Estados Unidos.

Según Kramp-Karrenbauer, Alemania no puede postergar esta decisión para una futura legislatura tras 2021, so pena de no poder realizar una "transición sin problemas" hacia la futura flota.

Ésta justifica en parte la elección de aparatos estadounidenses por la obligación de Alemania de transportar, si fuera necesario, bombas nucleares estadounidenses en el marco de la OTAN, a causa del denominado concepto de "Compartición nuclear".

La ministra de Defensa aseguró también que el Eurofighter continuará constituyendo la "columna vertebral de la fuerza aérea" alemana.

