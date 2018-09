El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 30 de septiembre de 2018 15:58 30 de septiembre de 2018 - 15:58

Kellyanne Conway, una alta asesora del presidente de Estados Unidos Donald Trump y una de las caras más públicas de su administración, reveló el domingo que fue víctima de una agresión sexual.

Conway hizo la revelación a Jake Tapper en su programa en la cadena CNN, mientras defendía al asediado candidato de Trump a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, quien es señalado de intento de violación.

"Me siento muy empática, francamente, con las víctimas de asalto sexual, acoso sexual y violación", dijo, antes de hacer una pausa para acomodar su garganta.

"Soy una víctima de agresión sexual. No espero que el juez Kavanaugh, ni Jake Tapper, ni Jeff Flake, ni nadie, sean responsables de eso. Cada quien tiene que ser responsable de su propia conducta", agregó visiblemente emocionada.

Tapper, que parecía haber sido tomado por sorpresa, le ofreció sus condolencias.

"Esta es la primera vez que te escucho hablar sobre algo tan personal como eso, y lo siento", dijo.

Tapper luego destacó que Conway continúa trabajando para el presidente Trump a pesar de que se han presentado numerosas acusaciones de conducta sexual impropia contra él.

Pero Conway, que anteriormente en la entrevista argumentó que el asalto sexual se estaba utilizando como pretexto para perseguir agendas políticas, volvió al mismo tema.

"No confundas aquello con esto, y ciertamente no lo confundas con lo que me sucedió a mí", respondió.

"No siempre traigan a Trump a todo lo que sucede en este universo. Ese es el error número uno", subrayó.

Más de 20 millones de personas siguieron el jueves en Estados Unidos las audiencias ante el Senado de Brett Kavanaugh y de la mujer que lo acusa, Christine Blasey Ford.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook swissinfo.ch en español Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook