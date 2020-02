Debido a la escasez de mascarillas a causa del brote del nuevo coronavirus, los hongkoneses empezaron a fabricarlas ellos mismos o, incluso, a abrir talleres especializados.

Cada vez que las farmacias de la ciudad, una de las más densamente pobladas del mundo, reciben un cargamento de mascarillas, se forman largas colas de clientes, ansiosos por conseguir una.

Esto llevó a algunos a fabricárselas ellos mismos, aunque algunas son de dudosa calidad.

Judy, una mujer de 73 años, lleva una mascarilla casera.

"Encontré el material --mi pañuelo y algunos retales--, los combiné y usé un poco de alambre para la parte de arriba y un poco de goma", explica a la AFP, declinando dar su apellido.

En una calle del distrito de Sham Shui Po, que cuentan con muchas sastrerías y tiendas de telas, también fueron muy reactivos.

Muchos de los escaparates exhiben coloridas mascarillas de tela, mientras que los vendedores se afanan, volcados en sus máquinas de coser.

Elase Wong, una modista, decidió compartir el diseño de su mascarilla, hecha a mano, porque "algunas personas no podían comprarlas... así que ahora pueden hacérselas ellos mismos", según contó a la AFP.

El precio de las mascarillas se disparó a causa de la escasez y de la negativa del gobierno a regular los precios o a racionar las existencias, algo que también ocurrió en Macao y en Taiwán.

Un lote de 50 mascarillas quirúrgicas puede venderse hasta por 300 dólares hongkoneses (40 dólares), mientras que una caja de la variedad N95, la de mejor calidad, cuesta 1.800 dólares hongkoneses (231 dólares).

Un director de cine, apodado Tong, terminaba esta semana de dar los últimos toques a un taller de mascarillas que abrirá próximamente en una nave industrial.

"Hice algunas averiguaciones y me di cuenta de que las mascarillas no son tan difíciles de fabricar. ¿Por qué son tan altos los precios? Porque en Hong Kong no existe ninguna línea de producción", explicó Tong a la AFP.

Con la ayuda de un inversor, importó una máquina desde India, y planea importar más.

Tong prevé que la máquina fabrique entre 60 y 80 mascarillas quirúrgicas por minuto a partir del sábado, en una habitación libre de polvo.

Según Tong, las mascarillas se venderán por 1 ó 2 dólares hongkoneses, en línea, y se limitará la venta a una caja por persona.

Por su parte, el gobierno local, dirigido por Carrie Lam, que fue muy criticado por la escasez de máscaras y su falta de previsión, asegura que está haciendo todo lo posible para garantizar las existencias de mascarillas.

Se incrementó la fabricación en una cárcel y se prevé destinar 1.500 millones para apoyar la creación de talleres de producción.

