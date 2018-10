El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, aseguró que Riad está de acuerdo en realizar una investigación "exhaustiva" para aclarar la desaparición del periodista Jamal Khashoggi, dijo el martes tras reunirse con el príncipe heredero Mohamed Bin Salmán y antes de viajar a Turquía el miércoles.

Periodista crítico con el poder de Riad, y que trabajó para el Washington Post, Jamal Khashoggi, de 59 años, se presentó al consulado de Arabia Saudita en Estambul el 2 de octubre y nunca más se supo sobre él.

Ante las fuertes repercusiones internacionales, la visita de Pompeo con tono amistoso no dio lugar a ningún otro anuncio concreto. El secretario de Estado fue enviado urgentemente a Riad por el presidente estadounidense Donald Trump, para enfrentar el impacto global de este caso.

Pompeo y Bin Salmán mostraron una amplia sonrisa en la primera de sus dos reuniones previstas este martes. Está prevista una cena por la noche, y el miércoles el primero es esperado en Ankara, según anunció Turquía.

Riad y Washington son "antiguos y fuertes aliados", dijo el príncipe heredero saudita, de 33 años. "Enfrentamos juntos los desafíos, ya sea en el pasado, el presente o el futuro", añadió, según periodistas que asistieron a la llegada de Pompeo al palacio real saudita.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump escribió en Twitter que "recién hablé con el príncipe heredero de Arabia Saudita quien niega totalmente tener conocimiento de lo que pasó en el consulado" en Turquía. "Él me dijo que ya empezaron, que van a avanzar rápidamente hacia una investigación completa y total sobre este tema. Las respuestas estarán disponibles en breve", agregó.

Según funcionarios turcos, el periodista, exiliado en Estados Unidos desde 2017 y "bestia negra" del príncipe heredero, fue asesinado en el consulado por agentes de Riad, lo que que ha negado enérgicamente Arabia Saudita.

La portavoz del departamento de Estado, Heather Nauert, que acompaña a Pompeo, declaró que éste "agradeció al rey (Salmán) por su compromiso de apoyar una investigación exhaustiva, transparente y en un plazo razonable" sobre la desaparición del periodista.

Trump tras hablar por teléfono con el rey Salmán el lunes, sugirió que la desaparición de Khashoggi "podría ser el resultado de asesinos fuera de control".

Los medios estadounidenses, por su parte, afirmaron que Arabia Saudita consideraría reconocer la muerte del periodista durante un interrogatorio que salió mal en el consulado.

Según CNN, que citó dos fuentes anónimas, Riad habría preparado un informe para tratar de minimizar su implicación en la desaparición de Khashoggi. Para el Wall Street Journal, esto permitiría a la familia real "deshacerse de una implicación directa" en la muerte de Khashoggi.

- Muestras -

El lunes por la noche policías turcos registraron durante ocho horas el consulado y se llevaron distintos elementos, entre ellos muestras, principalmente de la tierra del jardín del consulado, según un responsable presente en el lugar.

La policía turca también registrará la residencia del cónsul saudita, situada muy cerca del consulado, aunque no precisó cuándo.

El cónsul abandonó Estambul rumbo a Riad este martes, en plena investigación. Mohammad Al Otaibi dejó Estambul en un vuelo de la compañía nacional de Arabia Saudita con destino a Riad, informó el sitio del diario Habertürk.

Este martes, desde la ONU, la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reclamó levantar la inmunidad a los responsables sauditas que podrían estar implicados en el caso.

"Teniendo en cuenta la gravedad de la situación en torno a la desaparición de Khashoggi, estimo que la inviolabilidad o la inmunidad de los locales y de los funcionarios concernidos acordada por tratados como la Convención de Viena de 1963 sobre las relaciones consulares tendría que ser levantada inmediatamente", dijo Bachelet en un comunicado.

Trump, gran aliado de Riad, consideró el sábado, por primera vez, que podría ser posible que Arabia Saudita estuviera implicada en la desaparición y amenazó a ese país con un "castigo severo".

Por su parte, Arabia Saudita prometió el domingo responder a posibles sanciones.

Asimismo, El millonario británico Richard Branson decidió congelar sus proyectos en el país. Y varias personalidades decidieron no participar en la segunda edición del foro Future Investment Initiative, el llamado "Davos en el desierto", que se celebra en Riad del 23 al 25 de octubre.

Apreciado particularmente por el príncipe heredero, este encuentro también es rechazado por medios como el Financial Times, New York Times, The Economist y el patrón de Uber.

El lunes, Ari Emanuel, director de Endeavour, una importante agencia de celebridades en Hollywood, dijo que estaba "preocupado" por el caso Khashoggi, ya que circula información sobre una posible cancelación de un acuerdo por 400 millones de dólares con El Fondo de Inversión Pública Saudí.

