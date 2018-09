El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 25 de septiembre de 2018 10:25 25 de septiembre de 2018 - 10:25

Argentina cambió sorpresivamente al presidente del Banco Central en medio de negociaciones con el FMI para obtener una ampliación de su acuerdo por 50.000 millones de dólares, cuyos detalles espera anunciar a partir del miércoles.

El directorio el Fondo Monetario Internacional "está terminando su trabajo, lo va a someter a una discusión informal. Si no ocurre nada extraordinario mañana (miércoles) por la tarde estaremos en condiciones de anunciar el acuerdo", dijo el ministro de Economía, Nicolás Dujovne en una rueda de prensa este martes en Nueva York.

Esa declaración fue respaldada por Christine Lagarde, quien aseguró que el Fondo y Buenos Aires están "cerca de la línea de meta en lo que respecta a alcanzar un acuerdo revisado" con Argentina.

Según el presidente Mauricio Macri, el acuerdo debe despejar "las dudas sobre la capacidad de financiamiento" de Argentina.

"Lo que vamos a anunciar es más apoyo, que significa más confianza", aseveró Macri, al margen de la Asamblea General de la ONU.

En junio, el FMI acordó a Argentina un préstamo por 50.000 millones de dólares a tres años, cuando sufría una corrida cambiaria que disparó la depreciación de su moneda. De ese monto, el país ya recibió 15.000 millones de dólares.

Sin embargo, en agosto cayó nuevamente el peso y Argentina pidió una renegociación que permita acelerar los desembolsos previstos para los años siguientes. Los analistas piensan que también podría otorgarle más crédito.

Argentina es la economía emergente que más ha sufrido este año, con una depreciación de su moneda de 50% desde que comenzó 2018.

- Objetivo: reducir la inflación -

Con apenas tres meses al frente del Banco Central, Luis Caputo anunció su dimisión en Buenos Aires justo el día en que Macri se dirigió a la Asamblea General de la ONU y cuando en Argentina se cumple una huelga general en rechazo a las medidas de austeridad y al acuerdo con el FMI.

En seguida fue reemplazado por el hasta ahora viceministro de Economía, Guido Sandleris, un economista que ha trabajado para el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y cuenta con una amplia trayectoria académica con un paso por el FMI.

"El objetivo principal del Banco Central es reducir la inflación. Trabajaremos para recuperar la estabilidad y previsibilidad de precios que la economía argentina tanto necesita", declaró Sandleris.

Hasta agosto, la inflación en Argentina acumula 24,3%, una de las más altas del mundo, y la proyección es que termine el año por arriba de 40%.

- Tipo de cambio flotante -

El nuevo presidente del Banco Central es considerado un cercano al ministro de Economía, Nicolás Dujovne, quien lo elogió como una "persona brillante, preparada para ejercer este cargo con una enorme solvencia".

"Argentina va a mantener su esquema de tipo de cambio flotante, las tasas de interés positivas para ganarle a la inflación e incentivar el ahorro en pesos”, aseguró Dujovne.

Gabriel Torres, de la calificadora de riesgo Moody's, consideró que la "abrupta" renuncia de Caputo "aumentará la volatilidad cambiaria en el corto plazo" y que Argentina necesita "la confirmación de los detalles finales del nuevo acuerdo con el FMI" para calmar las aguas.

El cambio en la presidencia del banco llevó a una depreciación de 2,15% de la moneda, que cotizó a 38,98 pesos por dólar, en un día de poco movimiento, con los empleados de la banca privada adheridos al paro.

- Huelga general -

Las grandes centrales sindicales argentinas realizaron este martes una huelga general de 24 horas, la segunda desde que se pactó el respaldo financiero con el FMI y la cuarta desde que asumió Macri, en diciembre de 2015.

Sin transporte público y con muchos comercios cerrados, los argentinos se movilizaron en sus autos particulares y algunos en bicicleta por las calles semidesiertas de Buenos Aires.

Los sindicatos detuvieron además el tráfico aéreo, la carga terrestre, la banca y la administración pública, incluyendo escuelas, hospitales y universidades.

"El gobierno tiene que entender que no vamos a ser los trabajadores los que paguemos la crisis porque no somos los que la generamos. No nos enriquecimos con la especulación financiera, no somos los que especulamos con el dólar, sino que somos los que estamos sufriendo la devaluación brutal de nuestras condiciones de vida", dijo a la AFP la docente Érica Seiter.

Con las cifras macroeconómicas en declive -una contracción del PBI del 2,4% para este año, una inflación ya proyectada por encima de 40% y las tasas de interés en 60% anual-, el ánimo de los argentinos es cada vez más confrontativo.

Macri, un liberal de centroderecha, insiste en que Argentina no puede gastar más de lo que produce y se ha propuesto alcanzar un déficit primario cero para 2019. Para ello, necesita que el Congreso, en el que carece de mayoría, le apruebe el proyecto de presupuesto que introdujo la semana pasada.

La presión de los sindicatos, que exigen ajustes salariales acordes con la inflación, es uno de sus principales obstáculos.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook swissinfo.ch en español Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook