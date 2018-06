El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Las víctimas del tiroteo al diario The Capital Gazette ocurrido el 28 de junio en Annapolis, Maryland, de izquierda a derecha: Rob Hiaasen, Gerald Fischman, John McNamara, Wendi Winters y Rebecca Smith

El hombre que irrumpió el jueves con una escopeta en el diario The Capital Gazette, en la ciudad estadounidense de Annapolis, quería hacer una masacre, aparentemente motivado por deseos de venganza, dijeron el viernes autoridades, que confirmaron las amenazas que hizo al periódico años atrás.

El ataque, que el presidente Donald Trump condenó como "horrible", dejó cinco muertos, incluidos cuatro periodistas.

El presunto autor de la matanza, identificado como Jarrod Ramos, de 38 años, residente de Laurel, Maryland, un suburbio de Washington DC, fue acusado el viernes formalmente de cinco cargos de homicidio en primer grado, en una audiencia en la que un juez ordenó que quedara detenido sin derecho a libertad bajo fianza.

"Se alega que Ramos ejecutó una brutal serie de ataques contra víctimas inocentes", dijo a periodistas el fiscal del condado Wes Adams, tras señalar "evidencia" que sugiere una planificación de sus actos, como "la barricada para bloquear una puerta de salida y el uso de un enfoque táctico para perseguir y disparar".

Buscaba "matar al mayor número de personas posible" y para eso usó una escopeta comprada legalmente "hace un año o más", dijo el jefe de policía del condado de Anne Arundel, Timothy Altomare.

La policía confirmó que Ramos estaba desde hacía años resentido con Capital Gazette por la publicación de una columna sobre su presunto acoso a una mujer. Por ese tema, Ramos demandó al diario en 2011 por difamación, pero perdió el caso en primera instancia y luego en la apelación.

Ramos pudo ser identificado gracias a técnicas de reconocimiento facial usando la base de datos de Maryland, dado que ya había estado en contacto con la policía, que investigó en 2013 amenazas en internet contra The Capital Gazette, dijo Altomare.

El diario prefirió entonces no presentar una demanda por "temor" a empeorar la situación, añadió.

El ataque, uno de los peores contra periodistas en Estados Unidos, es el último episodio de la epidemia de violencia armada que vive Estados Unidos, luego de tiroteos masivos en escuelas secundarias ocurridos en febrero en Florida y en mayo en Texas.

- "Libres de temor" -

Trump, muy crítico de los periodistas desde que asumió el cargo, repudió lo ocurrido durante un acto en la Casa Blanca.

"Este ataque conmocionó la conciencia de nuestra nación y llenó nuestros corazones de dolor. Los periodistas, como todos los estadounidenses, deberían estar libres del temor de ser atacados violentamente mientras hacen su trabajo", dijo.

Cinco vidas quedaron truncadas el jueves.

- Rob Hiaasen, de 59 años, era un exredactor del Baltimore Sun que llegó a The Capital como editor asistente en 2010 y escribía una columna dominical. "Le encantaba el periodismo, le encantaba ayudar a esos jóvenes periodistas en The Gazette", dijo su esposa Maria a The Baltimore Sun. Medios estadounidenses señalaron que era el hermano del escritor Carl Hiaasen.

- Gerald Fischman tenía 61 años y era "la conciencia y voz del periódico", que escribió editoriales durante más de 25 años.

- John McNamara, de 56 años, fue un versátil periodista deportivo capaz de escribir, editar y diseñar páginas, también amante del cine y autor de libros sobre deportes.

- Wendian Winters, de 65 años, es recordada como una prolífica escritora y periodista que "tenía talento para conectarse con la comunidad", dijo un exeditor.

- Rebecca Smith, de 34 años, acababa de ser contratada como asistente de ventas del diario y tenía "un gran corazón", según sus amigos.

"Todos eran profesionales consumados, y aunque en ocasiones pudimos estar en desacuerdo, siempre intentaron mostrar los dos lados de una historia", dijo a Fox News Altomare, quien conocía a cada uno de los fallecidos.

- Sin palabras -

A pesar del duelo, el pequeño periódico fundado en 1727 y actualmente propiedad de The Baltimore Sun, cubrió su propia tragedia con una edición en tributo a los fallecidos.

Los sobrevivientes salieron con una portada simple y escalofriante: "Cinco muertos por disparos en The Capital", junto a las fotos de los abatidos.

"No tenemos palabras", dijeron en su página editorial, dejando en blanco el espacio en honor a las víctimas, cuyos nombres destacaron.

"Mañana esta página volverá a cumplir con su firme propósito de ofrecer a nuestros lectores opiniones informadas sobre el mundo a su alrededor, para que ellos puedan ser mejores ciudadanos", señalaron.

Los periodistas contaron el drama que viven tras improvisar una sala de redacción en la parte trasera de camionetas, en un estacionamiento ubicado muy cerca de su sede, en un área aún acordonada por la policía.

"Simplemente estamos haciendo nuestro trabajo", dijo a AFP un reportero, Chase Cook.

Los residentes de Annapolis llevaron flores al lugar. "The Gazette está cerca de nuestra comunidad", dijo Kelly O'Brian a AFP.

Un velorio está previsto el viernes por la noche.

