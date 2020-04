El candidato del Partido Demócrata para afrontar a Donald Trump en las presidenciales del 3 de noviembre, Joe Biden, quiere un debate contra el mandatario ya sea en persona o por videoconferencia.

Durante una reunión para conseguir fondos de campaña, el exvicepresidente respondió a una pregunta sobre los rumores según los cuales no quería participar en un debate.

"¿Está bromeando?", contestó. "Estoy deseando debatir con Donald Trump".

"Estoy listo para el debate: Zoom, Skype, Slack, (Google) Hangouts o en persona. ¡Cuándo y dónde él quiera!", añadió.

Un debate entre los dos septuagenarios que defiende, con estilos muy distintos, cierta forma de sinceridad, podría ser todo un espectáculo.

En su rueda de prensa diaria sobre la COVID-19, Trump dio a entender que no había oído las últimas declaraciones del hombre al que apoda "Joe, el dormido".

"Tenemos a un tipo dormido en el sótano de su casa (...) que no quiere debatir por culpa de la COVID-19", declaró. "He visto algunas entrevistas y tengo prisa [por afrontarle]. Pero lo tienen a resguardo por culpa del coronavirus", añadió. "No se mueve mucho".

