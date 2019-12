Michael Bloomberg, aspirante a rivalizar con Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020, aseguró este martes en la COP25 que Estados Unidos sigue en la lucha contra el calentamiento, necesitada de "liderazgo" y "sentido común".

Su llegada a la Conferencia de la ONU sobre el Clima en Madrid colapsó el pabellón español donde empezó su jornada el ex alcalde de Nueva York. "Quizás tenga que ver con el hecho de que ahora es candidato", bromeó la ministra española de Economía, Nadia Calviño.

"Estoy aquí porque el presidente Trump no vino", dijo el precandidato del Partido Demócrata.

Ataviado con una corbata verde, el multimillonario recordó que su compromiso contra el cambio climático viene de lejos y aseguró haber financiado la participación estadounidense de las tres últimas COP, tras la retirada del Acuerdo de París anunciada por Donald Trump.

Pero sobre todo recordó estar detrás de una iniciativa junto con el ex gobernador de California Jerry Brown para unir en Estados Unidos a ciudades, empresarios y a líderes de la sociedad civil bajo el lema "We are still in" (Seguimos aquí).

"Vencer el cambio climático no requerirá un milagro, ni recursos ilimitados, sino liderazgo y sentido común", explicó.

"El próximo presidente de Estados Unidos deberá poner fin a todas las subvenciones al sector de energías fósiles y a la extracción de energías fósiles", declaró. "El o ella deberá reinvertir estos fondos en energías renovables que crearán empleos".

- El compromiso de Harrison Ford -

Su visita coincidió con el arranque de las negociaciones políticas en la COP25, destinadas a intensificar la lucha contra el calentamiento, si bien por ahora nada hace pensar que se logre dar ningún paso determinante.

La comunidad internacional se enfrenta no obstante a dos fenómenos de presión crecientes: la movilización de la sociedad civil, liderada por los jóvenes, y las alertas de los científicos que advierten de que el planeta está abocado al abismo si no se actúa urgentemente.

Junto al actor Harrison Ford, Bloomberg presentó un informe del grupo que cofundó junto a Jerry Brown, "El compromiso de Estados Unidos".

El documento asegura que con un presidente que priorice la lucha climática, las emisiones de gases de efecto invernadero podrían reducirse a nivel nacional en un 49% en 2030 respecto a 2005.

A la vez estima que los compromisos actuales de los actores no estatales llevan camino de alcanzar en 2025 más de 2/3 del objetivo estadounidense de reducción de emisiones anunciado en París en 2015.

"Sabemos lo que tenemos que hacer, conocemos los hechos, ahora debemos tener el coraje de actuar", dijo Harrison Ford.

Aunque Trump confirmó el mes pasado su intención de abandonar el Acuerdo de París, Estados Unidos no se retirará efectivamente hasta el 4 de noviembre de 2020, al día siguiente de las elecciones a la Casa Blanca.

Entre tanto, una delegación estadounidense de bajo perfil sigue participando en las negociaciones de la COP25.

- Amplia presencia demócrata -

Bloomberg no es la primera figura demócrata en visitar Madrid para asegurar que la voluntad de salir del Acuerdo de París no es en absoluto unánime en el país. También intervinieron en los últimos días el ex vicepresidente Al Gore y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

"El mundo está ansioso por ver un verdadero liderazgo estadounidense frente al cambio climático", dijo a la AFP Elan Strait, director de campañas climáticas en Estados Unidos del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

Para Strait, aunque los esfuerzos de los actores no estatales pueden conducir al segundo emisor mundial "muy cerca de las metas estadounidenses de París", será "simplemente imposible" alcanzar la neutralidad carbono en 2050 sin el apoyo del gobierno federal.

