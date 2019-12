El multimillonario Michael Bloomberg, candidato a la nominación presidencial del Partido Demócrata, defendió el viernes la política implementada por su agencia de noticias de no investigarlo y dijo que los periodistas que allí trabajan deben "convivir" con esa limitación.

En una entrevista con CBS News, Bloomberg dijo sobre las quejas formuladas por empleados de Bloomberg News acerca de una limitación impuesta a la cobertura, que pide evitar investigaciones tanto sobre su propietario y ahora candidato como sobre otros candidatos demócratas, que ellos "tienen que convivir con algunas cosas" relativas al trabajo.

"Obtienen su sueldo", dijo. "Pero con tu cheque vienen también restricciones y responsabilidades", agregó.

El empresario y exalcalde de Nueva York dijo que "contrató a alguien externo" para dirigir la organización Bloomberg News y establecer políticas referidas a la ética.

"La gente me ha dicho, '¿cómo puedes investigarte a ti mismo?', y yo he dicho 'No creo que puedas hacerlo'".

Bloomberg dijo que su agencia incluye información de otras fuentes, entre las que se incluyen los diarios The New York Times y The Wall Street Journal. "Hay muchas maneras para que la gente se informe sobre los candidatos si miran Bloomberg News", agregó.

La delicada tarea de mantener separado su negocio de su campaña política recibió cuestionamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien prohibió el acceso a los periodistas de Bloomberg a sus actos de campaña.

Uno de las personas más ricas del mundo, Bloomberg se ha comprometido a invertir libremente de su fortuna, estimada en 54.000 millones de dólares, para derrotar a Trump en las elecciones de 2020. Según Bloomberg, el presidente es "una amenaza existencial" para el país y los valores estadounidenses.

