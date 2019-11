El ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, se encamina a competir por la nominación presidencial demócrata 2020

El multimillonario estadounidense Michael Bloomberg se encamina a competir en la carrera por la Casa Blanca en 2020, al registrarse como candidato en la primaria demócrata en el estado de Alabama antes de la fecha límite de presentación de documentos este viernes.

Aunque el exalcalde de Nueva York no ha anunciado públicamente su postulación, su inclusión entre los aspirantes demócratas mantiene abiertas sus opciones para buscar disputarle la reelección a Donald Trump en noviembre del año que viene.

A tres meses del inicio de las primarias, el nombre de Bloomberg fue publicado entre 17 candidatos en el sitio web del Partido Demócrata de Alabama solo unas horas antes del cierre del registro. Alabama no tiene una de las primeras primarias, pero es el estado con la fecha límite más temprana para registrarse.

Horas antes, el aspirante Joe Biden, favorito hasta ahora en las encuestas, se mostró confiado ante la perspectiva de que Bloomberg ingresara en la carrera, lo cual según analistas podría arrebatarle el voto de centro.

"Le doy la bienvenida. Michael es un tipo sólido", dijo Biden a periodistas en Concord, New Hampshire, tras presentar su candidatura oficial en este influyente estado, uno de los primeros en votar en febrero.

El exvicepresidente de Barack Obama (2009-2017) desestimó sentirse amenazado por Bloomberg, uno de los hombres más ricos del mundo, quien según reportes, tras descartar entrar en la campaña en marzo, reconsideró su idea por el avance de dos enemigos de Wall Street: Bernie Sanders y Elizabeth Warren, ambos a la izquierda del partido.

"No tengo ningún problema con él en la carrera", dijo Biden. "Y en términos de que se suma debido a mí, las últimas encuestas que vi me ponen bastante por delante".

"Si no me equivoco, me está yendo bastante bien, tanto en relación con Trump como con todos los candidatos", agregó.

De acuerdo con el último promedio de encuestas del sitio especializado RealClearPolitics (RCP), Biden seguía encabezando el pelotón de aspirantes demócratas con 28,3% de la intención de voto, seguido de Warren, con 20,6% y Sanders, con 17,6%. En ascenso, el alcalde de South Bend, Pete Buttigieg, otro moderado que podría verse perjudicado por Bloomberg, aparecía cuarto con 7%.

Ante un eventual duelo Trump-Biden, RCP ubicaba a Biden ganando, con 10,5% más.

Con Bloomberg, de 77 años, en la carrera, se confirma un elenco repleto de septuagenarios blancos, ya que Biden cumplirá 77 el 20 de noviembre, en tanto Sanders tiene 78, Warren, 70, y Trump, 73.

- "El Pequeño Michael fracasará" -

Kyle Kondik, del Centro de Política de la Universidad de Virginia, dijo que una candidatura de Bloomberg posiblemente podría dañar a Biden, pero queda por ver cuánto respaldo recibirá entre tantos candidatos en pugna.

"Si bien ninguno de los dos va hacia la izquierda y ambos son hombres blancos mayores, los votantes podrían percibir diferencias clave entre ellos", dijo Kondik. "Bloomberg tiene que demostrar que puede obtener un apoyo significativo para dañar a Biden".

Trump, que suele llamar a Biden "el Dormido Joe", comentó sobre la irrupción de Bloomberg, con sobrenombre incluido.

"El Pequeño Michael fracasará", dijo el viernes a periodistas en la Casa Blanca, en alusión a la estatura de Bloomberg. "No tiene la magia para hacerlo bien", vaticinó.

"No le irá bien, pero creo que realmente va a lastimar a Biden", opinó.

Pero al mismo tiempo dijo: "No hay nadie con quien preferiría competir más que con el Pequeño Michael".

Bloomberg, alcalde de Nueva York entre 2001 y 2013 y cofundador y líder de la empresa de información financiera y de medios que lleva su nombre, tiene una fortuna estimada en 52.400 millones de dólares, bastante más que el magnate inmobiliario neoyorquino Trump, con 3.100 millones, según Forbes.

"Tenemos que asegurarnos de que Trump sea derrotado", dijo el jueves el asesor de Bloomberg, Howard Wolfson, en un comunicado.

"Basado en sus antecedentes de logros, liderazgo y su capacidad de unir a las personas para impulsar el cambio, Mike podría dar la pelea con Trump y ganar", agregó Wolfson, según Bloomberg News.

Bloomberg, que osciló entre los partidos republicano y demócrata a lo largo de los años y también fue alcalde independiente, consideró postularse para presidente como candidato independiente en 2016, pero finalmente optó por no hacerlo por temor a dividir al electorado demócrata.

