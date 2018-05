El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 21 de mayo de 2018 15:08 21 de mayo de 2018 - 15:08

Camioneros paralizan parcialmente este lunes algunas carreteras en 21 estados de Brasil contra el aumento del diésel, en medio de la subida internacional del precio del petróleo.

"La mayoría son paralizaciones parciales, aunque hay algunas con bloqueos totales, que generan lentitud de tránsito", indicó a la AFP la asesoría de prensa de la Policía Rodoviaria (vial).

La jornada comenzó con interrupciones en 14 estados, y en el transcurso de las horas otros siete se sumaron a la medida.

Los camioneros reclaman, entre otras cosas, una reducción de la carga tributaria sobre el diésel después de que éste aumentó de media un 8% en las gasolineras en lo que va del año, siguiendo la política de precios de Petrobras, alineada con el mercado internacional, según cifras de la Agencia Nacional del Petróleo (ANP).

Al comienzo de la tarde, el ministerio de Minas y Energía informó que el presidente Michel Temer se reunirá con su gabinete para discutir el precio de los combustibles.

Antes del encuentro, el ministro de la Casa Civil, Eliseu Padilha, dijo que el gobierno buscará "un poco más de control" para que el alta en los precios sea más previsible.

Durante el día se registraron actos en los estados de Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo y Tocantins.

En algunos casos, hubo barricadas con neumáticos y fuego para impedir el paso de vehículos.

El diésel supone casi un 42% de los costes de negocios del sector, de acuerdo con la Asociación Brasileña de los Camioneros (ABCam).

