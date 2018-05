El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

28 de mayo de 2018

Horacio Cartes presentó su renuncia este lunes a la presidencia de Paraguay para asumir una banca en el Senado y, de aprobar el Congreso su dimisión, será sustituido por la vicemandataria Alicia Pucheta, que se convertiría así en la primera mujer en asumir la primera magistratura del país.

"Me dirijo a Vuestra Honorabilidad para presentar mi renuncia al cargo de presidente (...). He adoptado esta determinación para dar cumplimiento a la decisión democrática del pueblo expresada en las urnas que me eligió para el cargo de senador", escribió el mandatario en una carta al presidente del Congreso, Fernando Lugo.

Pucheta, una jueza de 68 años, ocuparía la presidencia durante menos de tres meses, hasta que Mario Abdo Benítez, elegido el 22 de abril, asuma el cargo el 15 de agosto para un mandato de cinco años.

Pucheta había ascendido este año a la vicepresidencia tras la renuncia a ese cargo de Juan Afara para hacer campaña electoral como candidato al Senado en los comicios de abril.

- "Indignación" -

Partidarios de Cartes en el Senado solicitaron una sesión plenaria extraordinaria de las dos cámaras del Congreso este miércoles para tratar la renuncia.

Cartes necesita una mayoría simple (23 votos sobre un total de 45 senadores) y 41 (sobre un total de 80 diputados) para que el Parlamento acepte su dimisión.

La Constitución paraguaya establece que el presidente saliente "será senador vitalicio", con voz pero sin voto.

Sin embargo, Cartes obtuvo un polémico fallo de la Corte que lo habilita a asumir su banca como senador activo.

La oposición rechaza la presencia de Cartes y Afara como miembros activos del Senado, elegidos en la lista del Partido Colorado.

Efrain Alegre, presidente del opositor partido Liberal (primera minoría en el Congreso) anunció en conferencia de prensa una movilización popular para evitar que Cartes asuma como senador activo.

La juramentación de los senadores electos está previsto para el 30 de junio.

"Estamos ante una situación que pone en peligro la democracia en el Paraguay", advirtió.

"Hacemos un llamado a la ciudadanía para expresar la indignación y repudio a este atropello a la institucionalidad", puntualizó.

Candidato a presidente y derrotado por apenas 3,7 puntos de diferencia por el oficialista Mario Abdo Benítez, Alegre hizo un llamado a su exrival en los comicios y a los que responden a su liderazgo a rechazar la renuncia del jefe de Estado.

"Nos oponemos resueltamente (... a) esta conducta contumaz del señor Cartes", enfatizó Alegre.

- Largo camino -

La senadora oficialista Lilian Samaniego celebró que "en contados días Alicia Pucheta puede ser, en forma histórica, la primera mujer en ocupar la presidencia del Paraguay".

"Ella fue la primera mujer en ocupar el cargo de ministra de la Corte Suprema de Justicia en el 2004. Paraguay tiene un largo camino todavía que recorrer en cuanto a la igualdad de oportunidades", manifestó.

Sin embargo, la senadora del Partido Democrático Progresista (PDP, opositor) Desirée Masi no ve en una asunción de Pucheta un avance para la condición de la mujer en Paraguay, pues -alegó- se opone al aborto y defiende ideas conservadoras.

"Una mujer que ha demostrado su absoluta sujeción al poder de turno no nos representa. Cartes utilizó la figura de una mujer para ocultar el contubernio que hay detrás de su nominación (como senador activo)", afirmó.

"Alguna vez llegará al poder una mujer como tiene que llegar, a través de los votos", enfatizó.

En el poder desde 2013, Horacio Cartes deja como mayor logro de su gestión una economía en plena expansión, aunque su balance social y político es blanco de críticas.

