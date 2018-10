El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 25 de octubre de 2018 8:53 25 de octubre de 2018 - 08:53

Cathay Pacific criticada tras el tardío anuncio de la filtración masiva de datos que podría afectar a hasta 9,4 millones de pasajeros.

Este anuncio hizo que la acción de la compañía aérea hongkonesa cayera más de 6% este jueves por la mañana en la Bolsa de Hong Kong.

El miércoles la compañía indicó que descubrió en marzo actividades sospechosas y que tuvo confirmación a principios de mayo que personas no autorizadas tuvieron acceso a datos confidenciales.

El responsable de la clientela y las actividades comerciales del grupo, Paul Loo, explicó que la dirección quería darse una idea bien precisa de la situación antes de anunciar la filtración de datos y evitar un "movimiento de pánico innecesario".

La noticia fue muy mal recibida por los inversores. El título del grupo hongkonés cotizaba a 9,93 HKD justo antes de las 10H00 (02H00 GMT), es decir, un 6,5% por debajo de su curso al cierre.

Responsables de la excolonia británica fustigaron la actitud de la compañía aérea, estimando que su comunicación sólo incrementa la inquietud.

"No son ellos los que tienen que decidir si se debe o no entrar en pánico, son las víctimas que tienen que decidirlo. No es una buena explicación para justificar el atraso" del anuncio, declaró Charles Mok, un miembro del Consejo Legislativo de Hong Kong.

- 860.000 números de pasaporte -

La compañía aérea dio cuenta de accesos irregulares a los números de 860.000 pasaportes, 245.000 cédulas de identidad hongkonesas, 403 tarjetas de crédito vencidas y 27 tarjetas sin su criptograma.

Entre los datos que fueron consultados figuran el nombre de pasajeros, su nacionalidad, fecha de nacimiento, número de teléfono, correo electrónico, dirección postal, número de cliente regular, los intercambios con el servicio a clientes o el historial de los viajes.

"No tenemos pruebas que se hayan captado datos personales", dijo el miércoles el presidente de Cathay Pacific, Rupert Hogg, en un comunicado.

"Ninguna cuenta particular o programa de fidelidad pudo ser consultado en su totalidad, y no se comprometió ninguna clave", añadió.

El comisario hongkonés de protección de la vida privada, Stephen Wong, dio a conocer en un comunicado las "fuertes preocupaciones" sobre el incidente en Cathay Pacific, precisando que su oficina lanzará controles en esa compañía.

Cathay Pacific indicó que inició una investigación y alertó a la policía luego de que un proceso informático revelara un ingreso no autorizado al sistema en el que hay datos de un máximo de 9,4 millones de personas.

"Estamos contactando a los pasajeros concernidos, utilizando múltiples medios de comunicación, e informando sobre las medidas que pueden tomar para protegerse", había indicado Hogg el miércoles.

La empresa, que está en dificultades, evoluciona en un sector ampliamente competitivo presionada por las aerolíneas chinas y las de Medio Oriente.

En marzo registró por primera vez dos años consecutivos de pérdidas en 71 años de historia.

