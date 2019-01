Se traba la compra del 24% de la minera chilena SQM por parte de la china Tianqi

La compra del 24% de las acciones de la minera chilena SQM –una de las principales productoras mundiales de litio- por parte de la china Tianqi quedó en suspenso tras impugnaciones del grupo controlador y la propia minera al fallo que dio luz verde a la transacción.

El Tribunal Constitucional (TC) acordó este jueves "acoger a trámite" un requerimiento presentado en la víspera por el Grupo Pampa, que con las sociedades Pampa Calichera, Potasios de Chile y Global Mining controla la minera con cerca de un 30% de sus acciones, para impugnar la sentencia del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) que el viernes pasado autorizó la compra tras aprobar un acuerdo entre la minera china y la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

El convenio validó la operación por medio de la cual la canadiense Nutrien vendió en mayo pasado el 24% de sus acciones en SQM a Tianqi, por 4.066 millones de dólares.

La resolución del TC "llama a las partes a elegar" el próximo 22 de octubre, junto con suspender -mientras se resuelve el proceso- la resolución que el 4 de octubre aprobó el acuerdo extrajudicial alcanzado entre FNE y Tianqi.

"Lo que viene ahora es la discusión sobre la admisibilidad del recurso, en la que haremos valer ante el tribunal sólidos argumentos legales, para que el recurso sea rechazado en su totalidad y quede sin efecto la suspensión decretada por el TC. Estamos muy confiados en que así será", señaló Tianqi en un comunicado.

De acuerdo al Grupo Pampa el convenio no promueve la libre competencia "pues autoriza a que un competidor participe en la propiedad y gestión de otro competidor directo, haciéndose de su información confidencial y económicamente sensible en el mercado del litio".

La propia Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) impugnó también el acuerdo ante el TDLC, argumentando que "las medidas objeto del acuerdo no resuelven de manera efectiva los riesgos que se han querido mitigar y no están correctamente orientadas a evitar el acceso de información sensible que junto con dañar a SQM, dañaría también el correcto funcionamiento del mercado".

Un tercera impugnación ante el TDLC fue presentada también por la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus).

- Polémico acuerdo -

El acuerdo extrajudicial fue alcanzado luego de que la FNE abrió en junio una investigación para determinar si la compra de Tianqi generaba daño a la libre competencia, ya que la firma china es socia en otros mercados de la estadounidense Albemarle, la principal productora mundial de litio y competidora directa de SQM.

Se estima, que con esta transacción y en asociación con Albemarle, Tianqi podría llegar a controlar el 70% del mercado global del litio.

Las indagaciones de la FNE concluyeron que la transacción podía generar efectos anticompetitivos, por lo cual acordó con la firma china una serie de medidas para mitigar efectos negativos, entre ellas, que los directores de Tianqi no participen en la administración o instancias de decisión de SQM. Tampoco solicitará acceso a información comercialmente sensible de la minera chilena.

En su fallo, el TDLC establece que la compra de SQM "no se enmarca en ninguna de las hipótesis de operaciones de concentración" y que la venta "constituye una adquisición de una participación minoritaria de un competidor".

- Mercado en ascenso -

Chile, que tiene las mayores reservas de litio –equivalentes al 52% del total-, pelea junto a Australia el liderazgo del mercado mundial, con una producción que en ambos casos bordea el 40%.

SQM extrae el litio desde el salar de Atacama, una de las zonas con mayor potencial por sus altas concentraciones, su bajo nivel de impurezas y la explotación de subproductos como el potasio.

Hoy la minera es una de las principales productoras mundiales de litio, cuyo consumo crece a paso rápido por el desarrollo de los autos eléctricos.

Creada en 1968 por el Estado chileno para regularizar la industria del salitre, un fertilizante natural hoy casi en desuso, SQM explota yodo y litio y produce químicos industriales y potasio. Supera los dos billones de dólares en ventas, con clientes en 110 países.

Recientemente, SQM terminó un largo litigio con el Estado chileno que le permitirá elevar su producción de litio. Su rival estadounidense Albemarle recibió también una autorización del gobierno para elevar su producción en el salar de Atacama.

