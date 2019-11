La economía chilena creció 3% en septiembre en comparación a igual mes del año anterior, completando su mejor trimestre del año, pero tras el estallido social el gobierno prevé una baja en las cifras de aquí a fin de año, con una caída esperada de hasta 0,5% en el mes de octubre.

Este lunes, el Banco Central informó la última cifra oficial antes del inicio de las protestas: el Indice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de septiembre, que se expandió 3%, por debajo de las expectativas del mercado. Con ese indicador, el tercer trimestre anotó el mejor desempeño anual, con un incremento del 3,3%, consistente con la tendencia al alza que experimentaba la economía chilena.

Pero tras dos semanas de masivas manifestaciones, saqueos e incendios que sacuden al país, se prevé un fin de año completamente distinto.

"Lo que nosotros esperamos para el cuatro trimestre es una situación completamente distinta producto de los eventos que todos hemos conocido y que básicamente tienen a muchas actividades funcionando a media máquina, a muchas pymes en problemas y que van marcar una disminución de la actividad económica", dijo a periodistas el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, tras la difusión de los datos oficiales.

Briones asumió el cargo hace una semana, tras el cambio de gabinete que realizó el presidente Sebastián Piñera como una forma de desactivar la crisis.

Para octubre, el gobierno prevé una caída de hasta el 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB), que cerraría el año en un rango de entre el 2% y el 2,2%, desde una proyección oficial que lo situaba hasta en un 2,6%, ya impactado por la crisis global que hizo caer el precio internacional del cobre, el motor de la economía chilena.

"Estamos esperando para el mes de octubre un Imacec que está en un rango de 0 y -0,5%, esa es nuestra estimación preliminar en el Ministerio de Hacienda", afirmó Briones.

Pero otras estimaciones son aún más pesimistas. Un reporte del Scotiabank corrigió a la baja la expansión del PIB de todo 2019, a un rango de entre 1,5% y 1,8%, "explicada por la poca velocidad en el margen, así como por los efectos de los recientes acontecimientos a nivel nacional y una lenta recuperación de la jornada productiva en lo que resta del año".

- Comercio y turismo -

El comercio y el turismo aparecen hasta ahora como los sectores más golpeados por la crisis social. Por cerca de 10 días, la mayoría de los centros comerciales de Santiago permanecieron cerrados y hasta hoy la mayoría funciona hasta más temprano, principalmente por la reducción de los horarios del transporte público.

La cancelación del encuentro de líderes de APEC y la cumbre mundial del cambio climático COP-25, que se iban a realizar en pocas semanas en Santiago, golpea especialmente al sector turístico. La menor llegada de extranjeros -solo para la COP-25 se esperaban unos 25.000 delegados- sumará pérdidas por unos 40 millones de dólares, según advirtió la Federación de Empresas de Turismo de Chile, Fedetur.

"El turismo es una industria muy sensible y ya se ha caído aproximadamente el 50% de las reservas en estas últimas dos semanas. Y lo más complejo para esta industria es que no habrá nuevas reservaciones hasta que no se estabilice la situación del país", dijo este fin de semana la subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett.

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) afirmó este lunes que el 46% de las empresas del sector consultadas por ellos ha sufrido daños directos y la totalidad ha enfrentado costos por menores ventas.

"En algunos segmentos la situación es dramática, afectando su viabilidad económica y las fuentes laborales de sus trabajadores. En los últimos días el pequeño comercio ha sufrido nuevas bajas: al 23 de octubre las Pymes del sector encuestadas por la CCS reportaban un 32% de sus locales cerrados, cifra que hacia fines de mes se elevó hasta un 37%", señaló la institución en un reporte.

En su último reporte de estabilidad financiera, el Banco Central afirma que en estas dos semanas los sistemas de pagos "han experimentado disrupciones menores", mientras que el sistema financiero "ha mantenido continuidad operacional".

