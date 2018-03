El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

27 de febrero de 2018 - 10:13

El conglomerado de servicios por cable estadounidense Comcast lanzó este martes una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre el grupo de televisión británico Sky por 22.000 millones de libras (unos 31.000 millones de dólares) que supera a la que hizo el magnate australiano Rupert Murdoch.

Comcast, propietaria de NBCUniversal, propone 12,5 libras por acción, un 11% más que la última cotización del lunes en la bolsa de Londres, que era de 11,05 libras.

La empresa estadounidense Fox de la familia Murdoch proponía 10,75 libras por acción para adquirir el 61% de la empresa que todavía no posee.

La autoridad británica reguladora de la competencia había considerado que la compra de Sky por Fox "no era del interés del público", y expresaba su temor a que perjudique a "la pluralidad de los medios" de comunicación porque la familia Murdoch es propietaria, a través de News Corp, de dos diarios de gran tirada, The Times y The Sun.

Para Comcast, la adquisición de Sky "es una oportunidad estratégica de comprar un líder de la producción y difusión de contenidos en el Reino Unido y Europa", afirma el grupo en un comunicado.

Las acciones de Sky subieron más de un 20% tras conocerse la oferta.

Sky reaccionó difundiendo un breve comunicado en el que aconsejaba a sus accionistas "no hacer nada" porque la oferta no ha sido formalmente presentada por Comcast.

La empresa estadounidense dijo que su objetivo es adquirir la totalidad de Sky, y procederá a hacerlo si obtiene el 50% de la empresa "más una acción".

"Disponemos ya de una fuerte presencia en Londres, y Comcast tiene la intención de usar Sky como plataforma para nuestro crecimiento en Europa", declaró en un comunicado Brian L. Roberts, el presidente de Comcast. "Queremos desarrollar las actividades de Sky, y creemos que existen importantes posibilidades de crecimiento combinando estas empresas".

Comcast precisó que su estrategia para "mantener una fuerte presencia" en el Reino Unido pasa por sus "inversiones en las industrias creativas" manteniendo "las normas y la imparcialidad de la información" del grupo Sky, que cuenta entre su oferta con varios canales de televisión informativos.

- 23 millones de clientes y líder en Reino Unido -

Además de poseer la cadena de televisión de noticias Sky News, Sky está muy presente en el deporte y ostenta la mayoría de los derechos de la Premier League inglesa de fútbol.

Los analistas no descartan que Murdoch contraataque con una oferta superior.

"Sky es un trofeo preciado para Murdoch, así que ésto podría escalar hasta una puja de ofertas", estimó Jasper Lawler, analista de London Capital Group.

Añadiendo incertidumbre al futuro de Sky, Disney anunció en diciembre una oferta de 52.400 millones de dólares para comprar 21st Century Fox. Si se incluye la deuda, la operación valdría 66.100 millones de dólares.

Y Comcast, que en diciembre abandonó su intento de adquirir 21st Century Fox, está considerando volver a la carga, según el diario Wall Street Journal.

Hablando de Sky este martes, Roberts, el presidente de Comcast, dijo: "creemos que Sky es una empresa estupenda. Tiene 23 millones de clientes, posiciones de liderazgo en el Reino Unido, Italia y Alemania, y es consistentemente innovadora en el uso de tecnología para proporcionar a sus clientes una gran experiencia".

En un guiño al Reino Unido en plena salida de la Unión Europea, Edwards estimó que el país "es y será un gran lugar para hacer negocios".

