Más de un millón de personas, según los organizadores, desafiaron el calor sofocante para salir a las calles de Hong Kong el domingo y pedir al ejecutivo que renuncie a su proyecto de autorizar las extradiciones a la China continental Una enorme multitud Enormous crowds thronged Hong Kong at the weekend in protest at government plans to force through an unpopular extradition law

