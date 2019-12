Un tribunal eslovaco aprobó este jueves la acusación contra el hombre de negocios Marian Kocner y sus tres cómplices por el asesinato del periodista de investigación Jan Kuciak y su novia, rechazando un pedido de aplazamiento de la defensa y fijando la próxima audiencia para el 13 de enero de 2020.

"El Tribunal ha concluido que los acusados y las otras partes del proceso fueron informadas correctamente y a su debido tiempo sobre las posibilidades de examinar los resultados de la investigación", dijo la presidenta del colegio de tres magistrados, la jueza Ruzena Sabova, tras la audiencia preliminar.

Los padres de las víctimas asistieron al comienzo del proceso, que se celebra en la sede del Tribunal penal especial, en Pezinok, 20 kilómetros de Bratislava, donde se encontraron por primera vez en presencia de los acusados de la muerte de sus hijos.

"No he visto emoción en sus rostros", dijo la madre de la joven a los periodistas. "No han querido mirarme a los ojos. Cuando me ha mirado, su mirada estaba vacía", añadió.

Interrogado sobre si deseaba negociar el alegato, lo que le permitiría reducir hasta un tercio su eventual pena, Kocner se negó: "No me interesa ningún acuerdo", dijo.

Los otros tres acusados, Alena Zsuzsova, Tomas Szabo y Miroslav Marcek, adoptaron la misma postura. "No me interesa, soy inocente", dijo Zsuzsova, ex intérprete de Kocner.

El abogado de Kocner, Marek Para, afirmó no haber recibido el dosier completo para preparar la defensa, y enumeró lo que él considera una serie de errores de la investigación para pedir un aplazamiento del proceso.

"Estoy convencido de que no se cumplen las condiciones para abrir el proceso", declaró.

El periodista Jan Kuciak estaba investigando sobre la corrupción y concretamente sobre los negocios de Kocner, un empresario millonario y promotor inmobiliario, cuando fue asesinado junto con su novia Martina Kusnirova en febrero de 2018 en un caso calificado de ejecución de tipo mafiosa.

El doble asesinato desencadenó protestas masivas contra el gobierno de Robert Fico, que acabó dimitiendo. El movimiento allanó el camino para la elección a la presidencia eslovaca de la abogada liberal y activista anticorrupción Zuzana Caputova, en marzo pasado.

- "Nada sucio" -

Kocner, de 56 años, es objeto de otros procesos judiciales por operaciones financieras sospechosas y evasión fiscal. Era conocido por su hostilidad hacia los periodistas, a quienes solía insultar y amenazar.

En 2017 dijo en una rueda de prensa que crearía un sitio web para publicar los detalles de la vida privada de los periodistas, según el diario SME.

Amenazó a Kuciak y a su familia durante una conversación telefónica, cuya grabación fue publicada por el portal aktuality.sk, el medio para el que trabajó el periodista asesinado.

Ahora está acusado de ordenar el asesinato de Kuciak. El acta de acusación de 93 páginas se filtró a los medios. Según éstos, revela que Kocner, al no encontrar "nada sucio" para desacreditar al molesto periodista, terminó "decidiendo deshacerse de él físicamente e impedir así más revelaciones sobre sus actividades".

"Si es declarado culpable, se expone a entre 25 años de prisión y cadena perpetua", afirmó a la AFP Jana Tokolyova, portavoz del fiscal especial.

La investigación sobre el asesinato también reveló que Kocner estaba intercambiando miles de correos electrónicos con importantes funcionarios del gobierno y el partido gobernante Smer-SD.

El ex primer ministro Robert Fico reprocha a la oposición y a los medios de comunicación que destaquen los vínculos entre su partido y Kocner y acusa a los periodistas de librar "una especie de yihad". Fico sigue siendo el líder de su partido y su influencia política es importante, según la prensa.

Un analista político independiente de Bratislava, Pavol Babos, estima por el contrario que "Robert Fico está perdiendo potencial para formar una coalición" de cara a las elecciones legislativas previstas en febrero.

