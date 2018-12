Comisión Electoral rechaza llamamientos a nuevas elecciones en Bangladés

El presidente de la Comisión Electoral rechazó este lunes los llamamientos a anular las elecciones legislativas en Bangladés y a organizar otras, después de que la oposición derrotada el domingo denunciara irregularidades en la organización de los comicios.

El partido en el poder de la primera ministra Sheikh Hasina, la Liga Awami, logró una aplastante victoria con 288 de los 300 escaños del parlamento unicameral.

El opositor Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) denuncia una intimidación de sus partidarios, rellenos de urnas masivos y el encarcelamiento de 15.000 militantes desde el 8 de noviembre. Actos de violencia al margen de las elecciones dejaron por lo menos 17 muertos.

Pero para el presidente de la Comisión Electoral, K.M. Nurul Huda, los comicios fueron "un éxito", con una participación del 80% de los 104 millones de electores.

"No vamos a celebrar nuevas elecciones. No hay razón para ello", declaró a un grupo de periodistas. "Si se registraron incidentes en algunos centros de votación, debemos investigar. Pero por ahora no hemos recibido denuncias. Si recibimos, las examinaremos".

Organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos deploraron el sábado, en un comunicado conjunto, medidas represivas que crearon un clima de miedo que pudo disuadir a los simpatizantes de la oposición de acudir a las urnas. Sheikh Hasina niega la existencia de estas medidas.

La ONU y Estados Unidos también se interrogaron sobre la credibilidad del proceso electoral.

