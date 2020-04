La líder demócrata del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, consideró este miércoles "vergonzoso" que el nombre del presidente Donald Trump aparezca en los cheques de ayuda para los ciudadanos afectados por la crisis del coronavirus, pero el mandatario negó que esa decisión podría retrasar el envío de esos subsidios.

El Tesoro estadounidense confirmó a la AFP que el nombre del mandatario se imprimirá en los cheques de hasta 1.200 dólares que se enviarán a decenas de millones de ciudadanos.

El hecho de poner el nombre del presidente podría retrasar unos días el envío de cheques, indicó el diario The Washington Post citando a altos funcionarios de los servicios fiscales de Estados Unidos.

"Retrasar pagos directos a las familias vulnerables solamente para imprimir su nombre en el cheque es un nuevo ejemplo vergonzoso del fracaso catastrófico del presidente Trump a la hora de tratar esta crisis con la urgencia que necesita", reaccionó Pelosi en un comunicado.

Otros congresistas demócratas y varios internautas criticaron abiertamente al presidente en las redes sociales, acusándolo de querer sacar réditos políticos con esa ayuda antes de las elecciones de noviembre, en las que buscará ser reelegido.

"No sé mucho sobre eso pero entiendo que mi nombre está ahí", dijo Trump en su conferencia de prensa diaria sobre la crisis del coronavirus.

"Entiendo que no está retrasando nada y eso me satisface", añadió. "No me parece que sea un gran problema. Estoy seguro que las personas estarán muy contentas de recibir un gran y lindo cheque, y mi nombre está en él".

Esos cheques son parte del histórico plan de ayuda de más de dos billones de dólares aprobado por el Congreso y promulgado por Trump a finales de marzo para sostener la economía ante la pandemia.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram