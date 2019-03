Dos personas abrieron fuego este miércoles en un colegio de la ciudad brasileña de Suzano, en la región metropolitana de Sao Paulo, matando por lo menos a ocho personas, antes de suicidarse.

La Policía Militar (PM) indicó que el ataque, que se produjo hacia las 09H30 locales (12H30 GMT), dejó además 10 heridos.

Una portavoz de la PM precisó a la AFP que dos de los muertos fallecieron al llegar al hospital.

La entrada del colegio público Raul Brasil estaba al final de la mañana abarrotada de familiares angustiados y de miembros del cuerpo de bomberos y de fuerzas de seguridad.

El gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, se apersonó en el lugar e indicó que entre las personas asesinadas había dos funcionarios del establecimiento. "Es la escena más triste que he visto en mi vida", declaró.

El coronel Marcelo Sales, comandante general de la PM, indicó que los dos atacantes, antes de ingresar a la escuela "dispararon contra el propietario de una autolavado", que resultó herido y estaba recibiendo atención hospitalaria.

Este tipo de ataques es excepcional en Brasil, pese a ser uno de los países más violentos del mundo. En abril de 2011, un exestudiante mató a 12 alumnos e hirió a 20 antes de suicidarse en la localidad de Realengo, en Rio de Janeiro.

La matanza del miércoles se produce después de que el país enfrentase una polémica en torno a la flexibilización de la tenencia de armas impulsada por el presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro y la bancada de la seguridad en el Congreso.

- Un revólver y "un arma medieval" -

El coronel Sales indicó que los agresores usaron "un revolver de calibre 38 y un arma medieval semejante a un arco con flechas", sin precisar si hubo víctimas provocadas por este instrumento.

El ataque se produjo a la hora del recreo de los alumnos de ciclo medio.

Tras balear a quienes estaban en el patio, los atacantes "se dirigieron hacia el centro de lenguas" donde se habían refugiado varios alumnos "y se suicidaron en un corredor", precisó Sales.

Según testigos citados por la televisión, los dos agresores llevaban máscaras de calaveras.

La televisora Globonews mostró imágenes de cámaras de seguridad del vecindario en la que se veía a los alumnos saltando uno de los muros de la escuela y corriendo asustados.

"Me enteré cuando mi hija me llamó, me dijo: 'Mamá, ven rápido, hay tiroteos, hay heridos, hay muertos", contó a la entrada de la escuela Rosa, la madre de una alumna.

El ministro de Educación, Ricardo Vélez, emitió un comunicado para ofrecer condolencias. "El Ministerio se solidariza con los padres, familiares y funcionarios de la escuela en este momento de choque, luto y dolor".

