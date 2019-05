Las autoridades ecuatorianas llevaban a cabo el lunes, por petición de Estados Unidos, la identificación e incautación de las pertenencias de Julian Assange en su embajada en Londres, donde el fundador de WikiLeaks vivió asilado casi siete años, desatando la protesta de sus seguidores.

"¡Lenín Moreno, traidor, ladrón!", gritaban una docena de manifestantes a las puertas de la legación, enarbolando pancartas que decían "Protejan la libertad de expresión e información" y "Liberen a Assange, no lo extraditen a Estados Unidos".

Detenido por la policía británica en la embajada de Ecuador el 11 de abril después que Quito le retirara el asilo concedido por el anterior presidente, Rafael Correa, Assange cumple un año de cárcel en Londres por haber violado su libertad condicional cuando en 2012 se refugió allí para escapar a la extradición a Suecia por un caso de presunta violación que acaba de ser reabierto.

Pero, sobre todo, el australiano, de 47 años, enfrenta una petición de extradición de Estados Unidos, que quiere juzgarlo por "piratería informática" en relación a los miles de documentos secretos de ese país que WikiLeaks publicó en 2010.

Dentro de la legación diplomática, funcionarios de la fiscalía procedían el lunes, con apoyo de la policía de investigaciones, a "identificar e incautar pertenencias del señor Julian Assange que pudieran servir como indicios de la posible comisión de delitos".

"Es una violación de la privacidad y a la libertad de expresión", denunció una de los manifestantes, la periodista venezolana Carolina Graterol, de 52 años. "Están rompiendo todas las leyes que nos protegen como periodistas y se está sentando un precedente muy peligroso", dijo a la AFP.

- Documentos y material informático -

Según una diligencia de la fiscalía ecuatoriana, fechada del 8 de mayo y distribuida por WikiLeaks, los funcionarios registraban papeles, computadoras, teléfonos, unidades de almacenamiento de datos "y cualquier otro artículo que pueda ser pertinente para la investigación".

Esto, subrayó la cancillería, responde a un "pedido de asistencia judicial presentado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos" de conformidad con la convención interamericana sobre asistencia mutua en materia penal.

Y "en caso que la Fiscalía decida incautar alguna de las pertenencias del señor Assange (...) éstos serán remitidos al Ecuador" donde se analizarán para decidir si "se deben transmitir" a la justicia estadounidense, precisó.

Contactada por la AFP, la embajada en Londres de Estados Unidos, país que según la diligencia ecuatoriana requirió "especial confidencialidad de la presente investigación", no hizo comentarios al respecto.

Presente entre los manifestantes, el excónsul ecuatoriano en Londres Fidel Narváez, miembro del anterior equipo de Correa, denunció que las actuales autoridades de su país pueden querer incriminar a Assange.

Quito sospecha que WikiLeaks pirateó las comunicaciones de Moreno y las de su familia para filtrar fotos, videos y conversaciones privadas, que dieron munición a sus opositores entre acusaciones de corrupción que Moreno niega.

"No existe ninguna garantía de que se ha respetado la cadena de custodia, de que esas pertenecías no han sido manipuladas, que no se ha implantado algún material ajeno a Julián Assange", denunció Narváez.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram