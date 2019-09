Estados Unidos y los talibanes de Afganistán dejaron la puerta abierta este domingo a nuevas conversaciones, luego de que el presidente Donald Trump cancelara abruptamente una cumbre secreta, pero los insurgentes amenazaron a Washington diciendo que "sufrirá más que nadie".

Trump había cancelado el sábado las negociaciones, después de que un militar estadounidense muriera en un atentado perpetrado por los talibanes el jueves en Kabul.

El mandatario dijo que había invitado a los líderes talibanes, así como al presidente afgano Ashraf Ghani, a reunirse el domingo en Camp David para dialogar sobre un borrador de acuerdo que podría resultar en la retirada de miles de soldados de Afganistán y el fin de la guerra más larga de Estados Unidos.

En una serie de entrevistas el domingo, el secretario de Estado, Mike Pompeo, no descartó un regreso a las conversaciones, pero dijo que Estados Unidos necesitaba un "compromiso significativo" por parte de los talibanes.

"No soy pesimista", dijo Pompeo a la cadena NBC. "He visto a los talibanes hacer cosas y decir cosas que no se les había permitido hacer antes".

"Espero que los talibanes cambien su comportamiento", dijo a la cadena ABC.

"Al final, esto se resolverá a través de una serie de conversaciones", agregó.

Aseguró también que Trump "no ha decidido todavía" si llevará adelante la decisión de retirar tropas. Según el borrador del acuerdo, sacaría 5.000 de los aproximadamente 13.000 soldados estadounidenses de Afganistán el próximo año.

"Si los talibanes no se comportan, si no cumplen con los compromisos que nos hicieron durante semanas y, en algunos casos, meses, el presidente de Estados Unidos no va a reducir la presión", dijo.

- "Sufrirán más que nadie" -

El negociador estadounidense Zalmay Khalilzad pasó un año reuniéndose con los talibanes, quienes confirmaron que consideraban que el acuerdo había concluido.

El vocero de los talibanes, Zabihullah Mujahid, dijo que Trump no mostró "ni experiencia ni paciencia".

Estados Unidos "sufrirá más que nadie" por la decisión de Trump, advirtió un comunicado de los talibanes.

"Su credibilidad se verá perjudicada, su postura anti-paz se volverá más visible para el mundo, sus pérdidas humanas y financieras aumentarán, y el papel de Estados Unidos en la interacción política internacional será desacreditado aún más", dijo.

Pero el portavoz afirmó que los talibanes todavía creen "que el lado estadounidense volverá" a las conversaciones que buscan "el fin de la ocupación".

En tanto Ghani dijo este domingo apreciar los "esfuerzos sinceros" de sus aliados en favor de la paz.

El presidente afgano comunicó que seguía "dispuesto a trabajar con Estados Unidos y otros aliados para lograr una paz duradera".

El cambio radical de Trump se produjo semanas antes de que Afganistán celebre elecciones presidenciales, lo que aumenta el temor de que los talibanes intensifiquen su campaña de violencia para interrumpir la votación.

- Un mal acuerdo -

La administración Trump entabló hace un año negociaciones directas e inéditas con los talibanes.

Washington estaba a punto de cerrar un acuerdo para iniciar la retirada progresiva de los cerca de 13.000 soldados estadounidenses desplegados en Afganistán, a cambio de garantías por parte de los talibanes sobre una "reducción de la violencia" y el lanzamiento de negociaciones de paz directas con el gobierno de Kabul, lo que los insurgentes siempre habían rechazado.

El gobierno afgano expresó esta semana su "preocupación" sobre el proyecto de acuerdo y solicitó aclaraciones a Khalilzad, que regresó el jueves a Doha para retomar las conversaciones con los talibanes.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, confiaba en lograr un acuerdo antes del 1 de septiembre para que las negociaciones entre las partes afganas pudieran empezar antes de las presidenciales en Afganistán, previstas el 28 de septiembre.

Trump, que considera que el conflicto afgano ya costó demasiado dinero y vidas a su país, ha insistido en su voluntad de retirar las tropas antes de tratar de ser reelegido en noviembre de 2020.

A tal punto que los observadores y políticos advertían que, por las prisas, se podría firmar un "mal acuerdo".

