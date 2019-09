Las esperanzas de una reunión histórica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par iraní, Hasan Rohani, en Nueva York parecían desvanecerse el martes pese a los denodados esfuerzos diplomáticos encabezados por el mandatario francés, Emmanuel Macron.

Reuniones al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas avivaron especulaciones de una cumbre capaz de aliviar la creciente tensión entre Washington y Teherán tras el ataque a principios de septiembre contra infraestructura petrolera en Arabia Saudita, que Estados Unidos atribuye a Irán.

Pero en su discurso ante los líderes mundiales, Trump dejó el martes en claro que mantendrá la presión económica sobre Irán, mientras que Rohani insiste que un levantamiento de las sanciones es condición necesaria para cualquier reunión.

"Las sanciones no serán levantadas mientras Irán mantenga un comportamiento amenazante. Serán endurecidas", dijo Trump en la ONU.

Rohani, por su parte, reafirmó la posición de la república islámica durante una entrevista con la cadena Fox News, de la que Trump es espectador habitual. "Debemos crear confianza mutua", dijo el mandatario iraní.

"El restablecimiento de la confianza pasa por poner fin a la presión impuesta a la nación y el pueblo de Irán", dijo.

"Si el gobierno de los Estados Unidos de América tiene la voluntad de hablar, debe crear las condiciones necesarias", agregó.

- "Oportunidad perdida" -

Desde su llegada a Nueva York, Macron ha encabezado una intensa actividad mediadora que incluyó reuniones por separado el lunes con Trump y Rohani, y un llamado el martes, durante su discurso de en la tribuna de la ONU, a Estados Unidos e Irán para que reanuden las "negociaciones" y así evitar una conflagración en el Golfo.

"Ahora más que nunca es el momento de reanudar las negociaciones entre Estados Unidos, Irán, los signatarios del JCPOA (acuerdo nuclear con Irán) y los poderes de la región, preocupados principalmente por las seguridad y la estabilidad", dijo Macron.

El clima de expectativa inicial, sin embargo, dio paso a la incertidumbre. En la tarde del martes, Macron dijo que la Asamblea General de la ONU sería una "oportunidad perdida" si Trump y Rohani no se reunían.

"Las condiciones para una rápida reanudación de las negociaciones se han alcanzado. Depende ahora de Irán y de Estados Unidos aprovechar la oportunidad", dijo luego Macron a la prensa.

En reuniones al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas, también los líderes de Alemania y Japón conversaron por separado con Trump y Rohani.

Tras reunirse con los dos mandatarios, la canciller alemana Angela Merkel juzgó de "irreales" las exigencias de la república islámica sobre el levantamiento de las sanciones como condición para negociar, pero dijo sin embargo que mantiene la esperanza de que se concreten conversaciones.

- Mediación de Pakistán -

Otra prueba de la intensidad de la actividad diplomática por las tensiones con Irán la dio el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, quien dijo que Estados Unidos y Arabia Saudita le pidieron mediar con Teherán para calmar las tensiones.

"Trump me pidió si podríamos aliviar la situación y tal vez llegar a otro acuerdo", dijo Khan a reporteros en la ONU.

No obstante, Trump desmintió luego haber hecho esa solicitud. "Le gustaría hacer eso y tenemos una muy buena relación, y existe la posibilidad de que eso pueda suceder", dijo. "Pero no, no he hablado. En realidad me preguntó, pensó que sería una buena idea reunirnos".

Desde que Estados Unidos se retiró del pacto nuclear con Irán en 2018 e impuso sanciones a la república islámica, las tensiones entre Washington y Teherán han ido en aumento.

A principios de septiembre, un ataque contra infraestructura petrolera en Arabia Saudita, que Washington atribuye a Irán, recrudeció las tensiones entre ambos países, con nuevas sanciones por parte de Estados Unidos.

