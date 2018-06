El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Estados Unidos y otros seis países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) propusieron el lunes desconocer las elecciones en Venezuela, y eventualmente suspender a ese país del foro regional por ruptura del orden democrático, una medida criticada por Caracas.

En la 48ª asamblea anual de la OEA, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México y Perú plantearon una resolución que declara ilegítima la reelección de Nicolás Maduro, y llama a aplicar los mecanismos de la Carta Democrática Interamericana por "alteración del orden constitucional", algo que podría derivar en la suspensión de Venezuela.

La suspensión "envía una poderosa señal al régimen de Maduro: solo las elecciones verdaderas le permitirán a su gobierno ser incluido en la familia de las naciones", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo.

"El prestigio de esta organización está en juego en lo que podamos hacer" ante la "grave crisis económica, política y social que atraviesa Venezuela", dijo de su lado el canciller de Argentina, Jorge Faurie.

El deterioro de la situación de derechos humanos y civiles en Venezuela marcó las dos últimas asambleas generales de la OEA, pero los detractores de Maduro nunca lograron incluirlo en la agenda oficial, algo que finalmente se aprobó el lunes.

Desde Caracas, Maduro se lanzó contra Washington y ratificó su decisión de retirar a Venezuela del organismo, que anunció el año pasado y se concretará en abril de 2019.

"Estados Unidos en estas semanas ha desarrollado una campaña criminal, macabra, de chantaje y amenaza a todos los gobiernos de América Latina y el Caribe (...). Cada vez que se acerca una asamblea general de la OEA, vemos la misma película", denunció.

"¿Cómo nos van a suspender si ya nos fuimos?", se preguntó en la OEA el canciller venezolano, Jorge Arreaza, calificando la resolución de "acto injerencista".

Bolivia, tradicional aliado de Caracas, también recordó el derecho de los estados a organizarse soberanamente, sin influencias externas.

Estados Unidos y el Grupo de Lima, integrado por Canadá y 13 países latinoamericanos, ya desconocieron el triunfo de Maduro, que en cuestionados comicios logró un segundo mandato hasta 2025 con 68% de los votos.

- Pence pide "hacer más" -

La moción impulsada por Washington será considerada el martes en la asamblea y según fuentes diplomáticas se cuenta con los 18 votos de mayoría simple para aprobarla. La OEA tiene 35 miembros, pero solo 34 están activos puesto que Cuba no participa.

"Mañana (martes) tendremos la oportunidad de dar un paso importante para hacer que el gobierno venezolano rinda cuentas", dijo el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, al instar a los miembros de la OEA a sumarse a la iniciativa.

Durante una recepción en la Casa Blanca, el vicepresidente aseguró que Venezuela es "un Estado fallido" y que "llegó la hora de hacer más" para devolver a su pueblo la "libertad", una palabra que dijo en español.

Pence, que ya llamó a la OEA a suspender a Venezuela hace un mes, dijo que los países que se sumen a esta iniciativa, "demostrarán su compromiso de forjar vínculos más fuertes con Estados Unidos", y mencionó posibilidades de cooperación en inversiones financieras, energía, infraestructura y seguridad.

También dijo que habló más temprano sobre esto con el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, y anunció para este mes su tercera visita a Sudamérica desde que asumió, para visitar Ecuador y Brasil.

Tras reunirse con Pompeo, el canciller brasileño, Aloysio Nunes, confió en que "no sea necesario suspender a Venezuela".

"No me hace feliz ver a Venezuela saliendo de la OEA", dijo a periodistas, aclarando que en caso de aprobarse la resolución, la suspensión "no es algo que se pueda decidir mañana (martes)".

Un miembro de la OEA solo puede ser suspendido por dos tercios de los votos en una asamblea general extraordinaria.

- "Apoyo" al pueblo de Nicaragua -

Nicaragua también está muy presente en la asamblea de OEA por las protestas antigubernamentales que sacuden al país desde el 18 de abril y que dejan ya más de un centenar de muertos.

Varios países, entre ellos Estados Unidos, Argentina, México, Colombia y Costa Rica, manifestaron su preocupación y urgieron a detener la violencia y los abusos contra los manifestantes.

Un proyecto de declaración "de apoyo al pueblo de Nicaragua" fue presentado por Estados Unidos y la propia Nicaragua.

El texto, que debe ser adoptado el martes, llama al gobierno y a otros actores sociales a participar "constructivamente en negociaciones pacíficas para fortalecer las instituciones democráticas y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas".

Activistas denunciaron la intención de Managua de "aplacar los ánimos", en medio de sus llamados a retomar el diálogo con los opositores.

"No es una declaración que recoja las preocupaciones sobre las graves violaciones de los derechos humanos que se han denunciado", dijo a la AFP Marcia Aguiluz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

